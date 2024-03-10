近18年未調漲…國道客運 運價最高擬漲23%

國道客運業營運環境不佳，根據公路局統計，截至去年底，僅剩廿九家業者經營路線，不僅搭乘人次大幅縮水了三成六，總收入較疫情前也幾乎砍半。中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會上周重新提送運價調漲案，維持百分之七至廿三調幅，公路局表示，目前在討論特定路線差別運價，預計三月中旬報部核定。

根據公路局統計，截至去年底，國道客運僅剩一六六路線，較疫前少了十八條。去年全年搭乘五二○六點九萬人次，較疫前減少近三千萬人次，總收入為五十八億萬元，更較疫情前減少了四十二點五億，幾乎腰斬。

國道客運運價已近十八年未調漲。公車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田表示，上周提送方案到公路局，已達成共識，中長途、短途三排椅調幅約百分之廿三，四排椅則以短途較多，為調漲百分之七至十一。

現行一五○公里內短途國道每公里運價，三排椅為一點七○三元、四排椅為一點四三七元；一五一以上公里長途國道每公里運價，三排椅是一點四四八元、四排椅為一點二二一元。若以此次調幅來看，短途路線三排椅運價調漲為二點○九四元，四排椅運價可調漲為一點八九元，中長途路線部分三排椅約漲為一點七八一元。

謝界田表示，客運業營運環境困難，希望交通部、公路局盡快核定。此外，在載客率持續下滑的情況下，希望採政府補貼方式，避免運價漲幅反映在票價上，影響旅客搭乘意願。

首都客運總經理李建文表示，國道客運搭乘率已回不去，中長途路線可能因調整票價，更難跟台鐵競爭，應該通盤檢討整個運輸市場費率，包括高鐵、台鐵，而非只調整客運。

公路局指出，已收到全聯會補件版本，目前在討論加成路線（即特定路線差別運價）的標準，預計三月中旬報至交通部，至於是否採政府補貼運價，仍在討論中。

此外，客運業缺工情況嚴重，公路局表示，大客車駕駛補助方案目標協助招募三千名遊覽車、一千八百名客運駕駛，截至今年一月共招募一四一四人，目前已在討論新方案，近期將對外公布。