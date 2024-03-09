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網傳疾管署砸千萬元在桃機發即期快篩 羅一鈞回應

她戒2平時愛吃食物+每天走路 血壓、膽固醇降到標準值

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台灣基因營養功能醫學會理事長、醫師劉博仁在臉書粉專PO文表示，吃了太多精緻澱粉又不太運動，血管真的老化非常快，分享一名一位63歲婦人飽受高血壓、高膽固醇困擾，擔心會中風、坐輪 椅，聽從醫囑戒掉平時愛吃麵包、餅乾，劉博仁呼籲她趕緊把這些不健康的飲食戒掉，否則可能會中風，太太聽了醫師的話，不吃麵包、餅乾，每天走路活動，半年後血壓和膽固醇都降到標準值。

台中市科博特功能醫學診所院長劉博仁分享案例，63歲婦人因經常頭暈、不平衡、肌力不是很好、失眠等問題，加上血壓吃藥後高到兩百多，膽固醇相當高就診，檢查後發現她的血管老化已經超過80歲，血管的硬化指標都相當高。

劉博仁表示，婦人聽他分析血管老化嚴重，可能沒有幾年就會發生中風、心臟放支架，甚至坐輪椅，嚇得戒掉麵包餅乾，每天活動走路，米飯麵食澱粉類減了一半以上，蔬菜吃了很多。半年回診，體重減7公斤，體脂肪、內臟脂肪都減了，肌肉量從20.4增加到21.1 ，血管年齡降到72歲，有改善，血壓以前吃藥不受控，經常超過200 ，現在血壓、低密度膽固醇都降到標準值以下。

中風 老化 膽固醇

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