網稱政府花千萬請人在桃機發即期快篩？疾管署發聲了

外界質疑政府花近千萬元請人在桃機發放即期快篩。疾管署今天指出，快篩效期至6月，而發放措施到3月底不會再延長，依效期調整發放順序，此勞務承攬採購案合法，無圖利情事。

中國大陸去年底呼吸道疾病疫情升溫，為加強監測，疾管署今年1月3日起陸續開始在機場港埠，免費提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑予出、入境旅客自由領取，後續因應亞太及東南亞地區近期COVID-19陽性率處高點，鄰近國家如日本病例數持續上升，措施延長執行至3月31日為止。

今天有網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）上發文，質疑政府花近千萬元請人在桃園國際機場發即期快篩，旋即引發連串討論。

疾管署發布新聞稿指出，因桃機國際旅客航運量大，為避免COVID-19家用快篩試劑發放作業影響疾管署檢疫核心業務，依政府採購法辦理COVID-19家用快篩試劑發放作業勞務承攬採購案，採公開招標，勞務承攬採購案決標金額為新台幣935萬元整，過程均符合法令規定，絕無不法或圖利情事。

疾管署發言人羅一鈞下午接受媒體電訪說明，防疫物資屆效就是按照程序銷毀，能依照疫情需求使用就盡量使用；桃機發放的快篩效期至6月，而免費發放快篩措施到3月底不會再延長，且均有依照效期長短調整優先發放的順序。

羅一鈞表示，現在快篩試劑儲備量尚有約1745萬劑，效期從6月到12月不等，效期較長者將留作秋冬防疫之用，同時依照發放原則，提供給醫療院所、長照機構、入境移工等高風險族群，另外也會視國防部、教育部針對軍隊、校園需求，不定期撥補。