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為何強制打狂犬病疫苗？獸醫：要有群體免疫、貓咪也要打

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處說，狂犬病可傳染給人類與哺乳類食肉目動物，呼籲飼主每年要按時給家中毛孩打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
新北市動保處說，狂犬病可傳染給人類與哺乳類食肉目動物，呼籲飼主每年要按時給家中毛孩打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供

動保法規定，不論貓狗，每年都應按時施打狂犬病疫苗。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，要超過70%的犬隻打狂犬病疫苗，才能達到群體免疫，降低傳染人類的機率，且即使是足不出戶的家貓也要打。

譚大倫表示，他印象中，狂犬病在去年已經突破所謂「濁水溪屏障」往北走，狂犬病疫苗還是要每年施打，想要有群體免疫，就要70%以上的狗狗都要打疫苗，就算病毒進入社區，有浪犬或是家犬不慎被感染，也不容易擴散傳染，就跟施打新冠肺炎疫苗的道理一樣。

狂犬病疫苗是否有一年施打一次的必要性？譚大倫指出，不是每隻狗打疫苗後，體內抗體都會變很高，有獸醫檢測後發現，還是有狗打疫苗後，體內的抗體力價很低，若希望希望每個狗的抗體力價要高，就是要達百分之70以上。

譚大倫表示，群體中會有免疫力不好或是年老犬隻，都打疫苗才會有保護作用，畢竟狗狗感染狂犬病一定是百分百死亡，沒有群體免疫，就容易傳染給人。有些人誤以為感染狂犬病再打疫苗會治療好，這是錯誤觀念，只要發病就無法救活。高危險性族群是獸醫、寵物美容業者及在野外工作者，第二危險是與貓狗同住家人，尤其是小孩，被咬不一定會跟家人說。

也有養貓的飼主疑惑，除了極少數可以出門遛的貓以外，不出門的家貓到底要不要打狂犬病？譚大倫強調「一定要打」，狂犬病是透過溫血動物作為感染途徑，除了貓、狗跟人，他也在網路查到，牛也會被感染，該案例是牛隻被帶有狂犬病病毒的蝙蝠咬後感染，農場主人被牛咬到不以為意，沒多久發病就死了，貓雖然不常出門，但也是會被感染的一環，過去曾統計，狂犬病百分之8、90會由狗傳染，少部分是貓咪。

動保法 獸醫師 疫苗

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