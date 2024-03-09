去年未停讓行人開罰逾13萬件 駕駛團體籲提高行人罰則

交通部去年6月修正《道路交通管理處罰條例》，提高未停讓行人罰鍰至6千元，記點3點。警察機關去年擴大執法，光是1至11月舉發13萬1942件違規，但駕駛團體認為，行人違規情況也十分常見，罰則過輕，不符合比例原則，提議提高行人違規罰鍰。交通部則說，目前尚無研議。

根據警政署統計，去年1至11月警察機關舉發汽機車未停讓行人違規共13萬1942件，其中，去年1、2月單月分別為5279件、7790件，3月起擴大執法開始大幅增加，單月達1萬7648件，5月單月更突破2萬件。去年1至11月舉發行人違規則為6萬6569件，平均每月約6千件。

根據現行《道路交通管理處罰條例》，行人不在畫設人行道通行、擅自穿越車道或於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊等阻礙交通行為，可處500元罰鍰；於車道上使用手機阻礙交通可處300元罰鍰。

去年提高未停讓行人罰鍰後，不少駕駛團體認為，行人與車輛違規罰則不符比例、「行人三寶」變多等反彈聲浪。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟今表示，行人違規罰則不符合比例原則，闖紅燈的行人應該比照汽車未停讓行人開罰6000元。

他表示，香港行人闖紅燈罰款8000元，視同容易造成嚴重車禍、造成車輛追撞。近日已向交通部提議增加行人違規罰款。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾也說，一昧把車禍肇責都怪罪在駕駛上，對交通安全改善沒幫助，不管是駕駛，還是行人、自行車都應該站在彼此立場，保護自己跟別人。

交通部表示，目前暫無研議，對於各類用路人及駕駛人在道路上應遵守的規定，會加強道安宣導。