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生育補助反助長新生兒死亡率？公衛專家曝這時期開始明顯上揚

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
成大公共衛生所教授呂宗學演講，以「小心解釋新生兒死亡率趨勢改變與地區差異」為主題說明。記者李青縈／攝影
成大公共衛生所教授呂宗學演講，以「小心解釋新生兒死亡率趨勢改變與地區差異」為主題說明。記者李青縈／攝影

少子化一直是我國危機，新生兒死亡率更是不可忽略。成大公共衛生所教授呂宗學表示，新生兒死亡率變高跟生育補助有關，其中高雄、新北、台北等縣市特別明顯。

台灣新生兒科醫學會今舉辦新生兒死因探討暨黃金一分鐘研討會；新生兒科醫學會理事長林鴻志表示，少子化讓社會備感壓力，特別是在少子化下新生兒死亡率的議題更為重要。

我國新生兒死亡率（出生28天的死亡率）跟OECD國家相比並不出色。呂宗學說，新生兒死亡判斷可以分成兩種，一個是「定義派」，一個是「實務派」；依據世界衛生組織定義，只有有心跳就可以算活產，然而有些根本是人工流產，不會活下來幾分鐘過後就會死亡，也會被歸在此類，而不算死產。

呂宗學表示，全國的新生兒死亡率約在2013年開始顯著上升，而新生兒死亡率高的縣市通常與生育補助相關，例如台北、新北、高雄等縣市特別高，其中高雄新生兒死亡率上揚的時間稍早，約在2011年。

依據2018年至2021年的新生兒死亡率統計，我國與經濟合作發展組織國家（OECD）相比，台灣調整前的新生兒死亡率為千分之2.5，PR值排行60，屬於中間偏後。若是扣除懷孕不足22周，以及體重不足500公克的新生兒，重新調整後，我國新生兒死亡率縮小成千分之1.8，PR值排行47，屬於中間偏前面，名次改善。

若是縮小到我國各縣市，同樣可以看到類似排行差異。花蓮縣（5.7‰）、屏東縣（4.51‰）、高雄市（3.74%）、新北市（3.12‰）四縣市新生兒死亡率比我國平均高。但是若經過去除懷孕周數不足24周的死亡後，花蓮、屏東、高雄等地，不再大幅與全國平均有落差。然而，花蓮、屏東的死亡率仍較高。

呂宗學分析，死亡率仍受醫療品質、社經地位等影響。不僅如此，還有受到整體社會影響導致死亡增加，例如吸毒媽媽為了躲必入監服刑不斷懷孕，或是身心障礙者為求補助時常懷孕等。

新生兒 死亡率 生育補助

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