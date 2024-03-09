便民服務+1 線上申請交通事故資料…新增健保卡驗證機制

為方便交通事故調解、鑑定及訴訟等需求民眾，內政部警政署道路交通事故資料申請系統，今年2月起線上申請驗證機制，除現有的自然人憑證外，新增健保卡(讀卡機或搭配手機門號)，民眾只要在家上網就可線上驗證，下載有人員傷亡交通事故的現場圖、照片及事故初步分析研判表等資料，相當方便。

內政部說明，民眾於道路上發生交通事故後，依據「道路交通事故處理辦法」第13條規定，當事人或利害關係人得於交通事故現場處理完畢7日後，向處理單位申請閱覽或核發道路交通事故現場圖及現場照片，於事故30日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

內政部表示，為方便民眾申請交通事故相關資料，除可書面申辦外，警政署自102年建立「道路交通事故資料申請系統」，讓民眾可線上申請再至附近的警察機關取件，並在106年9月起，開放自然人憑證線上驗證申請及下載電子檔資料，近3年計有39萬2971件申請，平均每月1萬915件，而去年有19萬5607件申請，平均每月申請1萬6301件，比前3年平均每月使用系統申請成長幅度上升逾49%，可見民眾利用網路申請比例有明顯增加趨勢。

為進一步提供民眾更多元申請方式，今年2月起，新增健保卡線上驗證功能，民眾對於申請或核發有疑義部分，可向各處理的警察機關諮詢。