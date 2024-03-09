快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

美加州16位國中學生「慘遭AI偽造裸照」！5同學涉案全遭退學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

便民服務+1 線上申請交通事故資料…新增健保卡驗證機制

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部警政署道路交通事故資料申請系統，今年2月起線上申請驗證機制，除現有的自然人憑證外，新增健保卡(讀卡機或搭配手機門號)，民眾只要在家上網就可線上驗證，下載有人員傷亡交通事故的現場圖、照片及事故初步分析研判表等資料。圖為車禍示意圖。圖片來源/ingimage
內政部警政署道路交通事故資料申請系統，今年2月起線上申請驗證機制，除現有的自然人憑證外，新增健保卡(讀卡機或搭配手機門號)，民眾只要在家上網就可線上驗證，下載有人員傷亡交通事故的現場圖、照片及事故初步分析研判表等資料。圖為車禍示意圖。圖片來源/ingimage

為方便交通事故調解、鑑定及訴訟等需求民眾，內政部警政署道路交通事故資料申請系統，今年2月起線上申請驗證機制，除現有的自然人憑證外，新增健保卡(讀卡機或搭配手機門號)，民眾只要在家上網就可線上驗證，下載有人員傷亡交通事故的現場圖、照片及事故初步分析研判表等資料，相當方便。

內政部說明，民眾於道路上發生交通事故後，依據「道路交通事故處理辦法」第13條規定，當事人或利害關係人得於交通事故現場處理完畢7日後，向處理單位申請閱覽或核發道路交通事故現場圖及現場照片，於事故30日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

內政部表示，為方便民眾申請交通事故相關資料，除可書面申辦外，警政署自102年建立「道路交通事故資料申請系統」，讓民眾可線上申請再至附近的警察機關取件，並在106年9月起，開放自然人憑證線上驗證申請及下載電子檔資料，近3年計有39萬2971件申請，平均每月1萬915件，而去年有19萬5607件申請，平均每月申請1萬6301件，比前3年平均每月使用系統申請成長幅度上升逾49%，可見民眾利用網路申請比例有明顯增加趨勢。

為進一步提供民眾更多元申請方式，今年2月起，新增健保卡線上驗證功能，民眾對於申請或核發有疑義部分，可向各處理的警察機關諮詢。

健保卡 內政部 車禍

延伸閱讀

內政部資安出包？藍委爆反詐資料藏柯文哲錄音宣傳 酸「正面還是負面教材」

五一勞動節全國一致放假？人事長：內政部將開跨部會議

警政署要補強駐地安全防護 基層認為階梯、紐澤西護欄都不好

國道公路警察局四單位大隊長異動 今天布達交接

相關新聞

便民服務+1 線上申請交通事故資料…新增健保卡驗證機制

為方便交通事故調解、鑑定及訴訟等需求民眾，內政部警政署道路交通事故資料申請系統，今年2月起線上申請驗證機制，除現有的自然...

麻疹確診者曾到過大賣場、餐廳 竹市衛生局公布2足跡點

新竹市衛生局接獲外縣市通知，有1名麻疹境外確定病例為34歲女性，在3月5日曾經到過新竹市迪卡儂（3月5日10點半到11點...

新竹縣新增1例麻疹個案 曾至火鍋店、大賣場匡列192人

新竹縣衛生局今天公布新增1案境外移入麻疹案例，為34歲女性，個案於可傳染期3月3日到3月5日曾至「老四川巴蜀麻辣燙竹北店...

不再是皮卡丘占據！台灣寶可夢中心補貨3超夯商品 再賣紀念球悠遊卡網嗨翻：可以去了

首間台灣寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」從2023年12月8日開幕至今，每逢假日都需要排隊持「入店整理券」才能入場，日前網友更發現台灣寶可夢中心的熱門商品賣光光，剩下滿滿的皮卡丘絨毛玩偶，被笑稱「被野狗佔領了」，如今官方公布3樣缺貨商品到貨，還加賣新款寶可夢悠遊卡，讓粉絲興奮不已「可以再去了」。

機車定檢費近30年首度調漲 環境部：空汙基金支應、不影響車主

4月起，機車定檢費用將從80元調升至100元！考量近年人力、物價成本調漲，機車定檢自1997年實施以來首度調升，將從80...

入夜再探低溫！下周一鋒面+冷空氣 未來1周溫度起落快速

今天受到強烈大陸冷氣團影響，今晨最低溫是苗栗農改7.5度，北部、東北部、近山區溫度比較低。中央氣象署預報員林定宜表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。