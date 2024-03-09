收入幾乎砍半…國道客運疫後營運差 「運價調漲」3月中送交通部

國道客運業營運環境不佳，根據公路局統計，至去年底剩29家業者經營路線，總收入較疫情前大減42%，幾乎砍半，搭乘人次也縮減36%。中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會上周重新提送運價調漲案，維持7%至23%調幅，公路局表示，目前在討論特定路線差別運價，預計3月中旬報部核定。

根據公路局統計，截至去年底共有29家業者經營國道客運路線，較疫情前2019年少了2家；166條路線也較疫情前184條少了18條。去年全年搭乘5206萬9864人次，也較疫情前大減2931.4萬人次；總收入58億396萬2166元，也較疫情前幾乎砍半，大減42億5403萬元。

國道客運運價已近18年未調漲，公車客運商業同業公會全聯會曾在去年10月提運價調漲方案，因調幅過高等因素被公路局退回。秘書長謝界田表示，全聯會上周再次提送方案到公路局，已達成共識，中長途、短途三排椅調幅約23%，四排椅則以短途較多，為調漲7%至11%。

公路局指出，目前尚未決定是否採政府補貼運價，仍在檢討中。

謝界田也說，客運業營運環境困難，希望交通部、公路局盡快核定。另外，雖然短途路線現在有TPASS月票，就算反映在票價也不太會影響消費者，但在載客率持續下滑的情況下，也希望採政府補貼方式，避免運價漲幅反映在票價上，影響旅客搭乘意願。

現行150公里內短途國道每公里運價，三排椅為1.703元、四排椅為1.437元；151以上公里長途國道每公里運價，三排椅是1.448元、四排椅為1.221元。若以此次運價調幅來看，短途路線部分，三排椅運價最高調漲為2.094元，四排椅運價最高可調漲為1.89元；中長途路線部分三排椅約漲為1.781元。

交通部長王國材近日在立法院答詢表示，目前公路局還沒將方案送上來，收到後會盡快核准。公路局指出，已收到全聯會補件版本，目前在討論加成路線（即特定路線差別運價）的標準，預計3月中旬報至交通部。