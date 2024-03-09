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焦慮世代-療癒商機篇／別把療癒師當賺錢生意

聯合報／ 記者張瀞文／綜合報導
園藝治療師張淑菱（右三）透過花草手作陪伴長輩。圖／張淑菱提供
園藝治療師張淑菱（右三）透過花草手作陪伴長輩。圖／張淑菱提供

現世療癒產業當道，許多人在思考職涯斜槓或中年轉業時，會考慮取得園藝治療師、正念導師等療癒師資格，創造另一收入來源，身心靈療癒真的是門好生意嗎？

專科護理師張淑菱近幾年取得園藝治療師資格，在社區長照據點為長者上課，她說，可能一堂課兩千元的鐘點費還不夠採買上課材料，她自嘲，帶長輩享受花草與手作是件快樂的事，但絕不是門好生意。

歌手林隆璇說，成為正念導師的學費約廿萬，得花一年修習，之後開班招生也不容易，他笑說，學習正念的確可幫助自己，但想藉此賺錢，得三思。

博士論文以身心靈工作者為研究對象的洪梓源，以「靈魂療癒」產業為例分享，他發現，許多人因為生命低潮接觸靈療，在此得到幫助後，因為之前花了不少費用做靈療，覺得是門好生意，於是花了數十萬的學費取得靈療師資格，但後來多數人都無法靠靈魂療癒有穩定收入，有人遇到靈療派別裡的認證問題，更多的是沒有消費者。更嚴肅的問題是，這個領域不受監管，他們既非心理師，也沒有證照、檢核標準及督導，出事了也無人可負責。

林隆璇則提醒，當市面上關於療癒的課程商品和服務眾多時，他建議消費者選擇有實證及科學根據的方法，身為虔誠佛教徒的他知道科學不是唯一，沒有研究過的也有可能是有效的，「但在太多選擇的環境裡，還是先挑選比較安全的」。

治療師 消費者

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