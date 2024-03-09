愛肝達人站／老爸想續弦，兒女不肯，怎麼辦？

老爸喪偶，倍極傷心，子女孝順，每天噓寒問暖，輪流陪伴老爸，但老爸眉頭之間，總是少了一點快樂。

有一天，有人介紹了一位阿姨給老爸，幾個月相處，老爸又回復了以前青春活力。不久，老爸提出了續弦的想法，但兒女紛紛反對。

「爸！我們就陪你，看你想吃什麼、想去哪裡玩，我們小孩一定讓你滿意，你不會寂寞的！」

老爸不置可否。

兒女覺得做得不夠，於是電話關心的次數愈來愈頻繁，表現愈來愈殷勤。

有一天假日，一早，小孩打電話關心老爸，電話響了很久，老爸才接起來：「啊呀，不要吵啦！」說著就把電話掛掉，話筒中傳來老爸的喘息聲。

原來老爸正與阿姨溫存呢！

俗語說，鳳求凰、凰求鳳。異性相吸，互相取暖，即使在中老年人也是生理需求的一部分，兒女親情再怎麼彌補，老爸生理上、心理上還是欠缺了那一塊。

這一塊，許多孝子賢孫不曉得，因為他們以為可以彌補全部，事實上他們錯了，因為他們不太了解老年人的性生理及性心理需求。

俗語說：「知彼知己，百戰百勝」，醫師看病除了要了解生病原因、病理，也要了解病人及家屬的心理。這種情形，就好像有些疾病醫師也會誤診一樣，當然不是故意的。可能在他的腦海裡沒有這個疾病，也許經驗不足或書看得不夠多所致。

例如，有些疾病在初期、中期可能症狀不明顯，甚至沒有症狀，醫師當然不容易判斷。

例如盲腸炎一開始通常是痛在肚臍上方，容易以為是腸胃炎，等過了一段時間才會痛到右下腹，那時醫師就容易診斷了。

又如大腸長了東西，有些人開始是上腹脹脹的，醫師容易以為是胃發炎或胃潰瘍，等到有一天大便習慣改變，或大便帶血了，醫師才會想到是否大腸出了問題。

又如肝臟內部根本沒有痛覺神經，因此，你如果有其他疾病例如傷風感冒或高血壓看醫師，醫師也不會為你驗肝功能或做超音波，因為做了健保也不會給付，甚至會被核刪寫悔過書。

等到有一天肝癌很大了，肚子痛了或瘦了，醫師可能才會幫你抽血、做超音波，但可能那時候肝癌就太大，治療困難了。

以上例子，醫師要正確診斷都那麼困難，何況是一般人，如果沒有正確的醫學常識，要能及早發現疾病及早治療，除了平常要吸收正確的醫療知識外，就是養成平日定期身體檢查的習慣或找一個醫師好友，定期幫你做全方位的健康檢查，這個醫師把你當成家人，用心呵護你的健康，就好比小孩不僅要有孝心，也要能懂老爸的生理及心理需求一様，才不會發生老爸要續弦，子女基於其他考量而反對一樣。