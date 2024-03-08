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原民族語保母口試...57歲阿公也來報名 盼傳承瀕危族語

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市政府原民會今天舉辦「族語保母遴選」族語口試。圖／高雄市政府提供
高雄市政府原民會今天舉辦「族語保母遴選」族語口試。圖／高雄市政府提供

高雄市原民會今下午於旗山區社福中心辦理族語保母遴選第一階段「族語口說測驗」，共37人報名6個方言別，有阿公阿嬤參與徵選，也能看見有更多年輕父母報考，其中還有11名男性，最年輕是28歲的布農族媽媽高雅安。

一般觀念中，保母工作多為女性，但今年卻有11位男性報考原住民族語保母。其中，報考瀕危語言「多納魯凱語」的考生董新勇，現年57歲的他已經當阿公，為了教導自己的孫子，傳承越來越少人會說的多納魯凱語，所以來報考族語保母，希望自己能扛起傳承族語的責任。

今年報名考生不乏年輕爸媽，最年輕的是高雅安，她認為與孩子在家中使用族語對話，不僅達成文化保存的意義，更加深家庭對於族群文化的認同。希望藉由參與族語保母遴選，讓自己與孩子在學習族語的道路上更加順利。

高雄市原民會主委阿布斯表示，族語扎根及文化傳承一直是本會積極推動的重點工作，去年原住民族語保母獎助計畫表揚暨成果展上，高雄市就是六都獲獎最多的縣市。期望藉由族語保母計畫，能落實族語學習家庭化，營造家庭族語生活環境，進而達到族語傳承及文化保存。

族語保母遴選的測驗分為兩階段，第一階段先進行口說測驗，需使用全族語自我介紹並回答口試委員的提問，通過後再進入第二階段12小時的族語保母職能強化研習課程，取得結業證書後，才成為正式合格的族語保母。

族語保母最主要的工作是執行全族語托育，一位保母最多帶2位0至6歲以下未進入幼兒園就讀的原住民籍幼童，保母與幼童之間須為三等親之親屬關係，若幼童入學幼兒園或年齡超過6歲，則失去族語保母資格。

57歲的董新勇報考瀕危的多納魯凱語，想教導自己孫子，扛起傳承族語的責任。圖／高雄市政府提供
57歲的董新勇報考瀕危的多納魯凱語，想教導自己孫子，扛起傳承族語的責任。圖／高雄市政府提供
28歲的布農族媽媽高雅安，是今年報考人當中最年輕的。圖／高雄市政府提供
28歲的布農族媽媽高雅安，是今年報考人當中最年輕的。圖／高雄市政府提供

保母 原住民 高雄市

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