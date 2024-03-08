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愛滋篩檢創6年新高 近半數女性延遲診斷誤病情

中央社／ 台北8日電

衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，去年愛滋自我篩檢逾7.9萬人次、創6年新高，有助控制病情，但近半數女性感染者延遲診斷，確診時已發病，呼籲有性行為者至少篩檢1次。

愛滋防治不分性別，衛生福利部疾病管制署今天發布最新統計資料，去年本國籍新增愛滋感染人數計941人，連6年下降，與此同時，自我篩檢服務人次創6年新高，逾7.9萬人次；今年1月至2月自我篩檢1萬916人次，也高於去年同期7681人次，增加42%，

羅一鈞接受媒體聯訪指出，去年新增感染人數中，女性僅36人、占4%，雖然相對較少，但約47%女性個案對感染愛滋的風險意識較缺乏，導致延遲診斷，確診時已是愛滋病發病狀態，延遲診斷比例高於男性的37%。

他提醒，疾管署持續推動「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可透過衛生局（所）、合作民間團體、自動服務機等管道，或透過上網預訂、鄰近超商取貨付款方式，取得愛滋自我篩檢試劑，同時兼顧隱私與便利。

與伴侶共度浪漫時光，應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為愛篩檢，曾有性行為的朋友，至少要做1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。

若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

此外，為拓展多元化的愛滋病毒篩檢、檢驗及諮詢服務管道，疾管署於全國各地設置愛滋匿名篩檢服務點，由專人一對一協助民眾進行篩檢及衛教諮詢，過程約30分鐘即可得知初步篩檢結果，今年全國共85家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務。

性行為 愛滋病 疾管署

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