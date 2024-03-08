周末北部恐下探10度…明晚至下周二 這區域有望降三月雪

中央氣象署指出，明天各地多雲到晴，但還是偏冷，今、明天及周日清晨北部低溫恐下探至10度，中南部地區約13至15度。周日短暫回溫但有雨，下周一全台有雨，再迎一波冷空氣，可能達大陸冷氣團等級。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天天氣跟今天類似，各地多雲到晴偏冷，僅東半部及恆春半島有零星雨，西半部山區受中層水氣影響有零星雨。這波冷空氣預計影響到周日清晨，周日白天溫度回升，但下周一鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，一路再降溫至周三。

曾昭誠指出，今明天各地降雨減少，周日水氣再增多，東半部、恆春半島有局部雨，北部、中南部山區有零星雨，南部平地則為多雲。下周一全台都雨，僅南部平地多雲，主要在北部、東半部有局部雨。

他表示，周二、周三雨量趨緩，僅基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有局部雨，中南部山區有零星雨。周四、周五東北季風或大陸冷氣團減弱，降雨維持東半部有局部，西半部山區受中層水氣影響有零星雨。

溫度方面，曾昭誠指出，今、明天及周日清晨北部低溫下探至10度，空曠地區可能再低1、2度，中南部地區約13至15度，高溫北部約17至19度，中南部約20度。周日白天溫度回升，北部約20度，中南部約25度。下周一低溫再降至14度，北部則約17至19度，中南部25度。

他表示，明晚到周二清晨可能有降雪機會，但目前看起來水氣、溫度配合不理想，僅中部以北3500公尺以上高山有零星降雪。另外，今天到明天西半部桃園至雲林沿海及澎湖有9到10級強陣風，提醒民眾留意。