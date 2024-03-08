快訊

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

去年全台熱門景點大洗牌！兩景點都曾靠這活動名列前茅

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署公布全國前10大最高人次主要遊憩據點，台中一中商圈以1018萬人次，奪下全國第一。圖／中市府提供
觀光署公布全國前10大最高人次主要遊憩據點，台中一中商圈以1018萬人次，奪下全國第一。圖／中市府提供

疫後觀光旅遊復甦，國內旅遊熱度未減。觀光學者根據觀光署資料分析，去年最熱門景點由一中商圈奪冠，有1018.5萬人次前往，緊接為國父紀念館、林口三井Outlet，其中國父紀念館受惠台灣燈會首度入榜就躋身第二；疫情前同樣因舉辦燈會名列第一的大鵬灣遊憩區，去年則跌出榜單，來客數大減87%。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰今分析觀光署統計資料，疫後熱門景點大洗牌，去年前10大熱門景點依序為一中商圈、國父紀念館、林口三井Outlet、旗山老街、松山文創園區、北港朝天宮、草悟道、逢甲夜市、南鯤鯓代天府、陽明公園。

黃正聰表示，林口三井、松山文創、北港朝天宮、草悟道、南鯤鯓代天府等5處蟬聯10大遊憩據點。新入榜的為一中商圈、國父紀念館、旗山老街、逢甲夜市、陽明公園；大鵬灣遊憩區、東豐自行車道、佛光山、獅頭山、旗津則跌出榜單。

黃正聰分析，國父紀念館去年受惠舉辦台灣燈會，遊憩人數一舉躍身第2名；北港朝天宮則受惠於舉辦超過一個月的光影藝術節；陽明公園則是因花季帶來人潮。

至於跌出榜外的景點，他認為，大鵬灣遊憩區疫情前2019年是因為舉辦台灣燈會人數暴增，才會躍身第一，去年來客數較2019年已大減87%；東豐自行車道因缺乏新意亮點，遊客數逐年下降；佛光山則是仍受疫情影響，尚待恢復，去年來客數較2019年也大減73%。

北港朝天宮 台灣燈會 紀念館

延伸閱讀

深度騎旅中彰投獲頒「台灣觀光之友」 陳永進透露騎車防跌好康

觀光署擬修法延長特定對象住宿場所展延期 全國旅館公會反對

台中旅遊人次創新高！「一中商圈」千萬人造訪 全國最多

獨／越竹航空指欠400多萬 年代旅遊負責人林大鈞說明了

相關新聞

花蓮清明返鄉專車13日中午開訂 全票200元實名制搭乘

清明連假將於下月4日至7日展開，為方便民眾返鄉掃墓，花蓮縣政府推出返鄉專車，4月3日晚間從台北火車站到花蓮火車站，4月7...

清明連假離島開加班機 7212個座位11日開放訂位

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今宣布，目前需求較高的澎湖、金門及馬祖航線已規劃第二波加班機，總計提供72...

鳥山明急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意一事

以「七龍珠」聞名全球的日本漫畫家鳥山明，今年2月曾動過腦瘤手術，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。新北市立土城醫...

羅一鈞婦女節提醒 女性愛滋感染延遲診斷比男性高4成

適逢國際婦女節，疾管署發言人羅一鈞表示，雖然女性愛滋感染者較少，但近半女性對感染愛滋的風險意識缺時，延遲診斷比率更比男性...

去年全台熱門景點大洗牌！兩景點都曾靠這活動名列前茅

疫後觀光旅遊復甦，國內旅遊熱度未減。觀光學者根據觀光署資料分析，去年最熱門景點由一中商圈奪冠，有1018.5萬人次前往，...

土地公生日台南官田慈聖宮請吃茯苓糕 原來是這典故

農曆2月2日相傳是福德正神「土地公」的神誕日，民眾有拜土地公做「頭牙」以補財庫、求好運的民俗習慣，創廟迄今有362年歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。