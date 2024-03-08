去年全台熱門景點大洗牌！兩景點都曾靠這活動名列前茅

疫後觀光旅遊復甦，國內旅遊熱度未減。觀光學者根據觀光署資料分析，去年最熱門景點由一中商圈奪冠，有1018.5萬人次前往，緊接為國父紀念館、林口三井Outlet，其中國父紀念館受惠台灣燈會首度入榜就躋身第二；疫情前同樣因舉辦燈會名列第一的大鵬灣遊憩區，去年則跌出榜單，來客數大減87%。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰今分析觀光署統計資料，疫後熱門景點大洗牌，去年前10大熱門景點依序為一中商圈、國父紀念館、林口三井Outlet、旗山老街、松山文創園區、北港朝天宮、草悟道、逢甲夜市、南鯤鯓代天府、陽明公園。

黃正聰表示，林口三井、松山文創、北港朝天宮、草悟道、南鯤鯓代天府等5處蟬聯10大遊憩據點。新入榜的為一中商圈、國父紀念館、旗山老街、逢甲夜市、陽明公園；大鵬灣遊憩區、東豐自行車道、佛光山、獅頭山、旗津則跌出榜單。

黃正聰分析，國父紀念館去年受惠舉辦台灣燈會，遊憩人數一舉躍身第2名；北港朝天宮則受惠於舉辦超過一個月的光影藝術節；陽明公園則是因花季帶來人潮。

至於跌出榜外的景點，他認為，大鵬灣遊憩區疫情前2019年是因為舉辦台灣燈會人數暴增，才會躍身第一，去年來客數較2019年已大減87%；東豐自行車道因缺乏新意亮點，遊客數逐年下降；佛光山則是仍受疫情影響，尚待恢復，去年來客數較2019年也大減73%。