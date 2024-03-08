羅一鈞婦女節提醒 女性愛滋感染延遲診斷比男性高4成

適逢國際婦女節，疾管署發言人羅一鈞表示，雖然女性愛滋感染者較少，但近半女性對感染愛滋的風險意識缺時，延遲診斷比率更比男性高近4成。另外，去年提供超過7.9萬人次自我篩檢服務，創6年來新高。

去年疾管署統計，本國籍新增愛滋感染人數計941人，其中36名為女性（占4%）。羅一鈞說，雖然女性感染者人數相對較少，47%女性個案對感染愛滋的風險意識較缺乏，導致延遲診斷。確診時已是愛滋病發病狀態，此延遲診斷比例高於男性（37%）。

羅一鈞表示，只要有過性行為，都建議至少進行1次愛滋篩檢，而疾管署持續推動「愛滋自我篩檢計畫」，受到廣大迴響，去年提供超過7.9萬人次自我篩檢服務，創歷年新高。今年前2月的自我篩檢人次達1萬916人次，亦高於去年同期7681人次，增加42%，皆創下6年來新高。

民眾若需訂購自我篩檢試劑，可至疾管署自我篩檢網站訂購並選擇鄰近超商取貨服務，或前往合作民間團體、衛生局（所）等575個實體服務點，或利用79台自動服務機，取得愛滋自我篩檢試劑。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張。

疾管署說，自我篩檢試劑為初步檢驗，民眾若初步篩檢呈陽性，即便身體沒有不適，也請儘速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，以釐清自身感染狀況。為減輕民眾就醫負擔，持有初步篩檢結果，疾管署將補助當次就醫掛號費及部分負擔。

此外，衛生局及相關民間團體也提供匿名篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，如有需求可多加利用。詳細的自我篩檢試劑簡介、試劑取得方式與地點、愛滋指定醫事機構名單等服務資訊可至疾管署建置之「自我篩檢網站」 (https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/)查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

另外，為保障民眾隱私，及提供便利的篩檢服務，疾管署於全國各地設置愛滋匿名篩檢服務點，由專人一對一協助民眾進行篩檢及衛教諮詢，過程約30分鐘即可得知初步篩檢結果，今年全國共85家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，其中有14家一站式愛滋匿名快速篩檢服務院所，針對初篩陽性者提供快速確認檢驗服務，由專人諮詢並協助轉介就醫進行確認檢驗，1日內便可完成檢驗並得知結果。