照鏡只敢看上身 2寶爸性別置換手術完整生命拼圖

女生靈魂被困在男生身體，和其他跨性別者一樣，這是2寶爸「琳子」（化名）生命拼圖缺憾，照鏡只敢看上身的歲月，在跨性別手術後完整，「就算我的身材不太好，但我好喜歡。」

泰國性別重置手術興盛，許多有需求的台灣民眾也會赴泰執行，台灣跨性別人數約占總人口的0.5%，約有10萬餘人，隨著台灣性別平等意識觀念開放，加上醫療技術進步，台灣性別置換手術漸漸成熟。細膩聲音、優雅舉止與亮麗容貌，琳子今天對去年6月初在台灣進行的手術娓娓道來。

今年40歲的琳子是程式設計師，在青春歲月時，花了比同齡人更長時間修飾外貌、調整姿勢與表情，桌上隨時擺著鏡子，錄下與旁人的對話，練習女聲，將所有會被認為陽剛的痕跡抹去。幾乎不會有人懷疑其性別，甚至會以「路痴」、「3C殺手」女性刻板印象對待。

琳子仍若有所缺，從很久以前開始，每當全裸照鏡子，總刻意避開看男性生殖器，只看腰部以上、膝蓋以下，幸好在愛「她」的妻子與寶貝女兒、兒子的陪伴下，歷經漫長6至8小時，完成性別置換手術，圓了26歲時就想動手術的夢，「我終於看到鏡子裡的自己是上下完整接起來。」

對琳子而言，男性生殖器官被台灣社會賦予強烈意義，在接受性別置換手術之前，她外出只敢穿裙子和高跟鞋，「這樣我才能安心，不怕大家會把我抓回去當男生。」完成手術後，她終於開始嘗試中性服裝，穿著長褲、球鞋出門，也不怕旁人再懷疑她的性別，過上真正的女性日常。

林口長庚性別置換中心專責醫師胡瀞暄說，即使台灣社會風氣逐漸開放，但性別置換手術執行條件仍嚴謹，國內現行法規必須在2名精神科醫師諮詢鑑定及荷爾蒙治療至少半年後，才可接受性器官摘除合併重建的性別置換手術，花費大約介於新台幣40萬至60萬元，與國外費用差不多。

胡瀞暄表示，性別置換術製作陰道，會在前列腺及直腸間創造出空間，陰道內襯可依患者需求及自身條件，選擇用陰莖皮、陰囊皮、腹部皮、腸道或腹膜重建。不過各種材質各有利弊，在手術中承擔的風險及術後照護也依所選材質而有所不同，這些都須與醫師詳細討論才能進行手術。

根據胡瀞暄的觀察，男跨女的接受性別置換者多數偏好腸陰道，因為移植後的乙狀結腸分泌的腸液，也提供類似女性陰道的潤滑功能，不像傳統以陰莖皮移植的陰道需要額外潤滑液才可使用，陰道深度可永久維持，但腸陰道要價較高，部分還是就會改為製作皮陰道。

胡瀞暄表示，現在手術技術進步，陰唇外型幾乎可像原生女性陰唇，縫合藏在大腿內側凹溝處，術後需按摩預防肥厚性疤痕增生以及規律擴張，避免陰道閉鎖，2個月後即可正常性生活，併保有術前性敏感度，若術前前列腺也為敏感帶的跨性別女性，還會多1個類似女性G點性刺激點。