影／建啤廠活文資保存遇阻？北科大爭地 醞釀25年啤酒文化園區生變

「這樣讓受過教育的我們，如何相信念書可以捍衛公平正義?」北科大校友與朱園里里民，對北科大發出憤怒抗議。鄰近建國啤酒廠的朱園里活動中心，正舉辦著建啤廠都更案公開說明會，針對此次採取少見的「由中央逕為變更」的都市更新程序，北科大校友與朱園里里民，對此都更案法源依據與行政院行政程序，提出黑箱質疑，地下一樓狹小空間內，此起彼落的抗議聲不絕於耳。

坐落於台北市建國北路與八德路口，市中心精華地段，占地更是高達5.2公頃，擁有百年歷史的建國啤酒廠，是全台唯一且全球少見的市定「活古蹟」，建啤都更案成了眾所矚目的兵家必爭之地，建啤廠從2014年開始運作變更開發案，文資界保留活產業文資，美好的活化願景──啤酒文化園區計畫，努力醞釀逾20年，終於經北市府與內政部都委會審議過關。

然而，2020年北科大積極遊說介入，欲爭取擴大校地，終於還是推翻運作多年的原計畫案。

2023年7月7日，行政院副院長鄭文燦應邀出席北科大菁英會聯誼餐會。就在那天，他宣布：「中央將把原為第三種工業區的建啤部分用地，依都市計畫法變更為文教用地，由國產署撥用給北科大。」新版都更計畫案，將文資古蹟保存依區塊切分，其中一部分古蹟與舊廠區，交由北科大來作為後續維護，這也是文資界與居民極力抗爭原因之一。

抗議團體列舉證據文件，質疑行政院副院長鄭文燦在上任五個月期間，強行透過黑箱手段圖利北科大。「都更計畫，原則上該由地方來開始做變更，透過中央變更除非是重大建設，擴增校地會是國家重大建設？笑死人了吧！」任職建國啤酒廠41年的退休員工提出質疑；台北啤酒工場工會理事長吳國良，更是根據位於桃園附屬北科大的台灣農工，日治時期建造，現已登錄為歷史建築的高級文官宿舍，逢正中午建物遭燒毀一事提出質疑。「北科大把台灣農工兩棟歷史建物給燒了，然後去備案還不是報案，備案是不用查的啦！還能夠維護古蹟？」