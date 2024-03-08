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乾冷空氣入夜到明晨最冷 下周一鋒面通過由北到南降雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
華南雲系也減少，中北部天氣大致為晴到多雲，南部雲量稍多，晚間到明天清晨為本波冷空氣影響最明顯時間，配合輻射冷卻作用，北部市區低溫有機會降至10-11度。本報資料照片
華南雲系也減少，中北部天氣大致為晴到多雲，南部雲量稍多，晚間到明天清晨為本波冷空氣影響最明顯時間，配合輻射冷卻作用，北部市區低溫有機會降至10-11度。本報資料照片

今天白天持續受到乾冷空氣影響，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，華南雲系也減少，中北部天氣大致為晴到多雲，南部雲量稍多，北部高溫有機會略上升至15度，中部19-21度、南部21-23度。

柯聿寧表示，晚間到明天清晨為本波冷空氣影響最明顯時間，配合輻射冷卻作用，北部市區低溫有機會降至10-11度，中部11-13度、南部13-15度，局部空曠地區、近山區則有8-9度低溫發生機率。

另外，柯聿寧表示，這波乾冷空氣也挾帶了一些境外汙染移入，由於雨除作用減少，汙染物濃度相對昨天高，空氣品質普遍轉差，除了留意保暖，呼吸道敏感族群也需要注意空品狀況。

柯聿寧表示，明天上午冷空氣有開始減弱的趨勢，加上天氣尚未轉差，大致為多雲到晴天氣。氣溫開始回升，但午後華南雲系又開始東移，各地雲量都有增多現象。受雲系遮蔽影響高溫沒辦法再繼續上升，高溫大致與今天相比持平或略上升1度左右，晚間到周日清晨同樣因雲量增多，輻射冷卻作用不明顯，中北部低溫可回升至14-15度，南部16-18度。

周日冷空氣減弱、轉偏東風環境，柯聿寧表示，持續受到華南雲系東移影響，雲量普遍偏多，中南部近山區、山區有降雨機會。白天回溫幅度仍稍受到限制，預估北部高溫19-20度、中部19-21度，南部21-23度。

他說，入夜後北部也逐漸有降雨發生，下周一華南雲雨區東移時可能發展為鋒面系統掠過台灣，將由北到南普遍帶來一波降雨。預估降雨相對較多區域偏向中北部地區沿岸、山區，北部高溫約在18度以下，中南部21-23度，天氣轉濕冷到濕涼。

柯聿寧表示，下周二白天乾冷空氣移入而且風力減弱，高溫將回升，北部可回到20度，中南部24-26度，但入夜後到下周三清晨顯著的輻射冷卻作用影響，中北部市區低溫約可降至12-13度左右，局部空曠地區、近山區有機會再降至10度，日夜溫差較大。

下周四、周五轉為偏東到東南風，整體溫度回升，柯聿寧表示，時序進入春季，溫度及濕度變動頻率高，感受上也有一些變化，持續關注最新的天氣預報。

低溫 高溫

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