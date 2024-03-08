新冠2周214例 台中重啟46快打站

疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情年後再起，台中市2周內新增新冠併發症病例214人，今年累計逾749例。台中市政府昨天及今天針對長者重啟46站新冠XBB疫苗快打站，共發出約39萬張接種通知單，其中南屯區接種站打氣爆棚，不但提早10分鐘，並緊急增加100張等候椅、加開2條打線因應。

南屯區長林秋萬說，南屯區快打站設於慈濟台中靜思堂，長者時隔一年多打疫苗，接種意願高，很多長者提早前來，出現排隊現象，原本2條打線，再加開2條打線因應，縮短長者等候時間，預估接種率超過2成。

衛生局說明，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網查詢，也可在「台中市政府疫苗預約系統」預約；台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，符合公費疫苗施打資格者無需預約，隨到隨打。

承接台中市文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說明，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。