聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠2周214例 台中重啟46快打站

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情年後再起，台中市2周內新增新冠併發症病例214人，今年累計逾749例。台中市政府昨天及今天針對長者重啟46站新冠XBB疫苗快打站，共發出約39萬張接種通知單，其中南屯區接種站打氣爆棚，不但提早10分鐘，並緊急增加100張等候椅、加開2條打線因應。

南屯區長林秋萬說，南屯區快打站設於慈濟台中靜思堂，長者時隔一年多打疫苗，接種意願高，很多長者提早前來，出現排隊現象，原本2條打線，再加開2條打線因應，縮短長者等候時間，預估接種率超過2成。

衛生局說明，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網查詢，也可在「台中市政府疫苗預約系統」預約；台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，符合公費疫苗施打資格者無需預約，隨到隨打。

承接台中市文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說明，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

台中市 疫苗 衛生局

延伸閱讀

至少2600萬人染病 流感、胃炎蔓延全美

影／毒犯衝撞偵防車逃逸警開11槍 南屯區查獲棄置路旁權利車

新冠疫情再起！台中今重啟46快打站 南屯老人打氣爆棚

降低HPV威脅、預防子宮頸癌上身的3道防線：安全性行為、打疫苗、篩檢

相關新聞

掛號費漲聲起 陳揆：查聯合哄抬

衛福部取消掛號費備查，掀起一波漲價潮，盤點今年一、二月，六都申請掛號費調漲的醫療院所家數，台北市就有一一六家、台中市則是...

新版性平三法 權勢性騷加重刑責

立法院去年通過性別平等工作法、性騷擾防治法、性別平等教育法（簡稱性平三法）修正案，今正式施行，修法重點包括簡化申訴流程、...

明轉乾冷！入夜直逼「寒流等級」下探10度 下周鋒面到再迎雨

中央氣象署表示，明天冷空氣持續增強，但水氣減少，入夜不排除達寒流等級，北部下探10度左右，其他地區也僅13至15度，周六...

新冠2周214例 台中重啟46快打站

疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情年後再起，台中市2周內新增新冠併發症病例214人，今年累計逾749例。台中市政府昨天及今...

瘦肉精報告今公布 行政院：加強食安溯源追蹤

行政院食安辦公室今將對外說明，台糖梅花豬肉片日前遭檢出瘦肉精西布特羅的後續作為，將要求衛福部在邊境檢驗加強作為，同時要求...

非聽不可／視力疾病的預防與保健

視力疾病的預防與保健

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。