吸菸女性死於肺阻塞 風險高22倍

今天是38婦女節，衛福部國健署調查顯示，女性吸菸率有明顯上升趨勢，特別在「國三」年齡段開始。醫師表示，吸菸女性死於慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）比不吸菸的女性高出近22倍，呼籲女性應早日戒菸，遠離死亡風險。

世界衛生組織（WHO）統計，全球15歲以上女性人口吸菸率，由2000年16.2%降至2020年7.8%，吸菸率降幅較男性高。國健署菸害防治組長羅素英指出，台灣18歲以上女性吸菸率有上升趨勢，特別從國三開始，一直到高三吸菸率皆有微幅上升。

北市聯醫中興院區副院長、家醫科醫師吳岱穎分享，一名77歲女性來到戒菸門診，主訴家人無法忍受她身上的菸味，拒絕讓她抱孫女、見面聚會，工作與同事接觸時，會飄出濃濃菸味，遭到同事屢勸戒菸。直到去年3月開始服用戒菸藥物，3個月後戒菸成功，但6個月追蹤時失敗了，為了自己的健康和形象著想，她主動聯絡戒菸衛教師，希望再挑戰一次戒菸。

吳岱穎表示，吸菸會導致全身所有部位的癌症，包括乳癌、結腸和直腸癌、肺癌、口咽癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、子宮頸癌、膀胱癌、腎臟和輸尿管癌、急性骨髓性白血病等；癌症及其他疾病的死亡率也會因為吸菸而增加。吸菸會造成皮膚老化、牙齒變黃外，還可能影響睡眠品質。

「吸菸女性死於慢性阻塞性肺病是不吸菸者22倍。」吳岱穎說，全台每年有超過五千人因慢性阻塞性肺病死亡，生活中常見的二手菸、三手菸暴露及吸菸行為，都是慢性阻塞性肺病的危險因子，且罹患冠心病的風險加倍。

羅素英表示，「社會支持」為戒菸過程中最重要的動力，影響女性是否能夠成功戒菸，伴侶、孩子、親密家人及朋友將是關鍵；透過身邊社會支持的力量搭配國健署推出的各項戒菸服務，提供戒除菸癮最強力的後盾。國健署也提供多元戒菸服務，免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，全國超過3500家醫事機構或撥打戒菸專線（0800-636363），可接受專業醫療協助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康