健康主題館／我已經吃素了 為何還瘦不下來？

許多人減重都會改吃素，但很多人常問說：「我已經吃素了，為什麼還瘦不下來？」營養師劉怡里破解「吃素減重3大迷思」，並非人人都適合吃純素或全素，因個人體質而異，建議最好是吃蛋奶素，較有益身體健康。

迷思1：吃素食加工品

素食加工品都是高鹽分、高油脂的食品，包括素雞、素鴨、豆皮、豆包、油豆腐，會愈吃愈好吃，長期將這些加工品全部都吃掉，當然就會發胖。

迷思2：吃下大量蔬果

很多人吃素想吃得很健康，就不吃蛋白質和澱粉，而吃下大量的蔬菜水果，殊不知蔬果富含糖分，導致攝取蔬果糖分過量，讓人愈吃愈胖。

迷思3：素食不好吃

不少人對吃素過程覺得痛苦又不好吃，結果就會吃一些小糕點之類的食物，不知不覺糖分攝取過多，讓人變胖。

如何健康吃素減重？

1.烹調宜水煮、滷、烤

劉怡里認為，現在很多素食，包括豆皮、豆包、油豆腐、香菇、蔬菜等經油煎炸，烹調得很香，但油脂攝取變高，建議最好採水煮、滷、烤等烹調方式。

2.吃原形食物

吃全素的人，要懂得全穀類、豆類、堅果類間的搭配，多吃新鮮食物的「原貌」，才會營養均衡。

3.吃天然豆類

吃天然的豆類或非基改的黃豆製品，例如毛豆、黑豆、豆漿、豆腐、黃豆芽等。吃素會缺乏維生素D，建議多曬太陽來補充，以幫助鈣質吸收。

4.搭配辛香料

進入更年期的人減重，還要避免出現三高問題，建議吃素可以搭配吃洋蔥、大蒜、薑等辛香料，幫助血液更清，有效降低血脂。

蔬食正風行 點餐有撇步

時下流行吃「蔬食餐」減重，以吃全穀類、蔬菜水果及豆類食物為主，劉怡里指出，蔬食不等於素食，蔬食是以健康為取向的飲食，可歸類於吃「蛋奶素」，對健康比較好。

很多人點餐方式不對，劉怡里建議，蔬食餐的前菜可吃生菜沙拉，少吃糖分高的水果沙拉；主食可吃全穀飯或胚芽飯，搭配橄欖油或堅果油烹調的蔬菜，少吃熱量高的燉飯、麵食、假牛排等；點心則以水果為主，勿吃素糕點。