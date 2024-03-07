明轉乾冷！入夜直逼「寒流等級」下探10度 下周鋒面到再迎雨

中央氣象署表示，明天冷空氣持續增強，但水氣減少，入夜不排除達寒流等級，北部下探10度左右，其他地區也僅13至15度，周六晚間起中部以北3500公尺以上山區有降雪機率，預計周日白天回溫。下周一鋒面通過、東北季風增強，迎風面再迎來水氣。

氣象署預報員葉致均表示，明天冷空氣持續增強，入夜不排除達寒流等級，最冷時間點在明晚到後天清晨，北部低溫下探10度左右，其他地區僅13至15度。但明天各地水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲可見陽光。

葉致均指出，明後天白天都蠻冷，北部及東半度高溫僅15至18度，中南部20至24度，這波冷空氣將影響到周六，且周六有一小股水氣移出，北部地區有零星短暫雨。周日起北部及東半部高溫可回升至18到20度，中南部22至24度；天氣方面目前不確定性大，要看華南水氣東移狀況。

他表示，下周一鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部及南部山區降雨機會多，一路影響到下周三，周四東北季風減弱，僅剩西半部山區及東半部有雨，其他地區為多雲到晴。

另外，他也說，因冷空氣伴隨水氣，周六晚間到下周一中部以北3500公尺以上山區有降雪機率。