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排碳大戶增至550家 環境部：是否繳碳費視今年排放量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部日前更新111年符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源事業，增加至550家。聯合報系資料照
環境部日前更新111年符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源事業，增加至550家。聯合報系資料照

2024起排碳有價，原先統計有512家排碳大戶將被課徵碳費，但環境部氣候署日前更新111年符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源事業，增加至550家。氣候署表示，每年業者情況都有變化，若生意興旺也有可正增加能源或電力；至於這550家是否要繳碳費，還須視今年排碳量而定。

氣候署排放管理組長郭孟芸指出，截至去年11月底的登錄資料，排碳大戶仍為512家，但因每年業者營運狀況會有變化，若景氣不好、營運不順，工廠不運作，就會減少排放或用電量，反之，若生意興旺就有可能新設工廠，也會增加能源或電力使用量。

根據現階段碳費收費辦法草案規定，溫室氣體年排放量達到2.5萬噸二氧化碳當量以上的電力及製造業者為收費對象，須將今年全廠溫室氣體排放量，在明年4月前完成盤查登錄，再依收費辦法於明年5月底前進行網路申報碳費。

針對今年新增的排碳大戶，郭孟芸表示，若要停止登錄須「連續3年年排放量未達2.5萬噸」，因此這段起徵碳費的期間，這550家業者都須做盤查登錄，但這550家業者是否全都需要繳交碳費，就要視今年排放量結果而定；另碳費費率及計算公式，還須由碳費費率審議會討論決定，審議會委員預估本周公布、碳費費率則將在本月底公布。

環境部

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