掛號費取消上限挹注「健保漏洞」？ 他：基層醫院不敢漲恐陷寒冬

取消掛號費上限背後真正的問題是健保資源不足！中山醫院院長朱益宏7日表示，因為健保點值持續下滑，政府才不得不調整掛號費挹注醫院財務。中華民國防疫學會理事長王任賢歎道，許多基層醫院其實不敢調漲掛號費，未來恐陷入「基層醫療的寒冬」，呼籲政府應正視問題，調高健保給付。

衛福部日前發文公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，國政基金會7日召開記者會，探討掛號費回歸市場制度的影響。中華民國防疫學會理事長王任賢指出，掛號費取消上限，看似有利於於醫院收入，但許多基層醫療其實不敢調漲，基層醫療恐遇上更大的經營困難，使民眾缺乏基層醫療的資源，政府應正視背後健保不足的大問題。

健保不足是源頭

同樣也是社區醫院協會理事長的朱益宏表示，以前掛號費雖然也有過爭議，但不至於引起這次熱烈關注，跟健保總額制度導致健保點值持續下滑，各黨候選人在大選都提出挽救健保的政見，也使得社會大眾愈來愈注意這件事情。

他指出，在健保制度下，各式醫療費用都有嚴格的規定，醫療機構不能隨意調整醫療費用，所以醫療機構的財務被卡的非常死。朱益宏說，掛號費不算醫療費用，是其中唯一有變動空間，但核心問題就是健保給付不足，最新健保浮動點值僅0.77，衝擊醫院財務，所以才勢必祭出掛號費調漲措施作為因應。

醫院應充分揭露

但台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁則指出，台灣民眾就診次數一年平均是15.3次，與OECD國家每年只有7到8次，多出了近一倍。他說，這次透過掛號費調整，可以鼓勵分級醫療的效果，使民眾更珍惜健保資源。

他舉例說，像是某個醫生名氣比較大，看診的病人人數爆滿，就可以透過掛號費調整來控制看診的人數，且包括特別門診、地方診所等狀況都不同，也是民眾就醫自由權的選擇。但洪子仁也強調，醫院在掛號費上有充分揭露的義務，確保民眾知情同意的權利。

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