快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

擴大守護花東民眾健康 門諾健康管理中心大樓上梁

中央社／ 花蓮縣7日電

門諾醫院興建「健康管理中心大樓」，歷經2年工期，今天舉行上梁典禮，預計明年落成啟用，未來將提供有矯具義肢需求者、吞嚥困難患者及發展遲緩孩童更好的照護空間。

門諾醫院選在花蓮美崙田徑場旁興建「健康管理中心大樓」，今天上梁典禮由門諾會醫療財團法人董事長賴史忠等多名董事，以及總執行長張文信、副總執行長莊永鑣、門諾醫院院長吳鏘亮與副院長王志弘等共同主持，與來賓一起將代表祝福的經文布條繫上梁柱為大樓祝福。

賴史忠致詞表示，健康管理中心大樓在2018年取得建照，因受疫情影響暫緩興建，直至2021年重新申請後投入工程，歷經2022年動土、今年上梁，預計2025年落成啟用，屆時將是醫院臨床服務向外延伸擴展的一個重要里程碑，更是台灣東岸守護花東民眾身心靈健康的重要燈塔。

張文信說，感謝各界祝福與期盼，門諾醫院看見民眾需要，籌建健康管理中心大樓，提供患者更舒適寬敞的服務空間，新大樓除符合ESG的綠建築認證，也爭取「WELL健康建築」認證，朝智能、節能管理的永續目標邁進，不僅兼具環保、公益、減碳，更能顧及病人最健康舒適的就醫環境。

門諾醫院說明，「健康管理中心大樓」興建總經費新台幣6.5億元，自籌4.5億元，其中2億元向各界募款，目前募款進度超過7成；建物為地下2層、地上5層，外觀融入花蓮太魯閣景觀意象，落成後將提供健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心及血液透析中心等服務。

健康管理 患者 花蓮

延伸閱讀

開車撞破成大醫院急診大樓圍牆 駕駛夫妻雙雙送醫「已出院」

大樓外牆磁磚掉落砸車 桃市府：限期改善及體檢

轎車失控撞成大醫院急診大樓圍牆 消防救出受傷夫妻就近送急診

「非豆腐渣！」北捷貼出施工成排鋼筋照 網驚呼：像香港大樓

相關新聞

扛不住通膨壓力 醫建議多拿幾天「自費藥」悄悄成常態

衛福部取消全台醫療院所掛號費上限，引發各界討論，基層醫療協會理事長林應然指出，健保砍價讓醫療院所營運大受影響，各醫療院所...

10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿，更揚言發起北中南串聯抗議行動。交通...

交通微罪不能檢舉 Cheap：行人地獄大門開啟 政府極度無能

行政院院會今天拍板罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，為了...

中央「核彈級」瘦肉精報告出爐？綠營議員今喊退中市報告

台中市衛生局在國產台糖豬肉檢出未曾有的瘦肉精西布特羅，疑雲未解，衛生局在臨時會提專案報告，強調有一分證據說一分話，重視民...

陳俊翰遺願SMA藥物健保全給付更近一步 最快5月生效

罕病律師陳俊翰因感冒引起併發症於2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲；他是「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」患者，生前積極爭取病友權益，希望爭取用藥。健保署今天舉行專家會議，初步通過SMA脊椎注射劑及口服藥給付。健保署長石崇良表示，全年費用預計38億元，最快5月生效。

排碳大戶增至550家 環境部：是否繳碳費視今年排放量

2024起排碳有價，原先統計有512家排碳大戶將被課徵碳費，但環境部氣候署日前更新111年符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。