擴大守護花東民眾健康 門諾健康管理中心大樓上梁

門諾醫院興建「健康管理中心大樓」，歷經2年工期，今天舉行上梁典禮，預計明年落成啟用，未來將提供有矯具義肢需求者、吞嚥困難患者及發展遲緩孩童更好的照護空間。

門諾醫院選在花蓮美崙田徑場旁興建「健康管理中心大樓」，今天上梁典禮由門諾會醫療財團法人董事長賴史忠等多名董事，以及總執行長張文信、副總執行長莊永鑣、門諾醫院院長吳鏘亮與副院長王志弘等共同主持，與來賓一起將代表祝福的經文布條繫上梁柱為大樓祝福。

賴史忠致詞表示，健康管理中心大樓在2018年取得建照，因受疫情影響暫緩興建，直至2021年重新申請後投入工程，歷經2022年動土、今年上梁，預計2025年落成啟用，屆時將是醫院臨床服務向外延伸擴展的一個重要里程碑，更是台灣東岸守護花東民眾身心靈健康的重要燈塔。

張文信說，感謝各界祝福與期盼，門諾醫院看見民眾需要，籌建健康管理中心大樓，提供患者更舒適寬敞的服務空間，新大樓除符合ESG的綠建築認證，也爭取「WELL健康建築」認證，朝智能、節能管理的永續目標邁進，不僅兼具環保、公益、減碳，更能顧及病人最健康舒適的就醫環境。

門諾醫院說明，「健康管理中心大樓」興建總經費新台幣6.5億元，自籌4.5億元，其中2億元向各界募款，目前募款進度超過7成；建物為地下2層、地上5層，外觀融入花蓮太魯閣景觀意象，落成後將提供健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心及血液透析中心等服務。