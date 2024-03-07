10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿，更揚言發起北中南串聯抗議行動。交通部長王國材表示，這是現階段道路交通環境改善前的權宜調整，希望在道安與民怨中找到平衡點，接下來立法院審查仍可以討論。

交通部去年6月增加13項民眾檢舉項目，目前共有59項違規開放檢舉，另增加部分項目記點制度。但職業駕駛認為記點制度加上檢舉魔人連續檢舉，影響其工作權，多次前往交通部抗議。

行政院會今通過交通部《道路交通管理處罰條例》修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點；自費參加講習扣抵點數2點，由1年1次為限提高為1年2次。

交通部進一步說明，今天行政院通過的是10項微罪不開放檢舉項目，後續將送至立法院修正《道路交通管理處罰條例》；至於1200元以下微罪不記點項目，涉及裁罰基準及處理細則，這部分不需要修正條例，會與內政部共同修正後發布，時程上會配合取消檢舉項目一同實施。

交通部也說，此次1200元以下微罪不記點項目，未必與10項微罪不開放檢舉項目相同，像是違規停車的部分，臨停開罰300至600元、違停開罰600至1200元，這兩個項目就會納入不檢舉、不記點；併排停車開罰2400元，則就只有不檢舉，但仍會記點。

交通部表示，此修正案在政院函送立法院審查完成三讀修正公布後，即可實施，上路時間涉及立法院審查作業，會努力協調審查。

面對路權團體砲轟是「被民意挾持的傀儡」、「失職的政府」，更揚言發動抗議行動。王國材表示，這是現階段道路交通環境改善前的權宜調整，希望在道安與民怨中找到平衡點。接下來立法院審查仍可以討論。