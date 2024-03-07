快訊

涉毒科員缺席考績會 調查期仍可「領半薪」？北市社會局回應了

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿。記者侯永全／攝影
行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿。記者侯永全／攝影

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿，更揚言發起北中南串聯抗議行動。交通部長王國材表示，這是現階段道路交通環境改善前的權宜調整，希望在道安與民怨中找到平衡點，接下來立法院審查仍可以討論。

交通部去年6月增加13項民眾檢舉項目，目前共有59項違規開放檢舉，另增加部分項目記點制度。但職業駕駛認為記點制度加上檢舉魔人連續檢舉，影響其工作權，多次前往交通部抗議。

行政院會今通過交通部《道路交通管理處罰條例》修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點；自費參加講習扣抵點數2點，由1年1次為限提高為1年2次。

交通部進一步說明，今天行政院通過的是10項微罪不開放檢舉項目，後續將送至立法院修正《道路交通管理處罰條例》；至於1200元以下微罪不記點項目，涉及裁罰基準及處理細則，這部分不需要修正條例，會與內政部共同修正後發布，時程上會配合取消檢舉項目一同實施。

交通部也說，此次1200元以下微罪不記點項目，未必與10項微罪不開放檢舉項目相同，像是違規停車的部分，臨停開罰300至600元、違停開罰600至1200元，這兩個項目就會納入不檢舉、不記點；併排停車開罰2400元，則就只有不檢舉，但仍會記點。

交通部表示，此修正案在政院函送立法院審查完成三讀修正公布後，即可實施，上路時間涉及立法院審查作業，會努力協調審查。

面對路權團體砲轟是「被民意挾持的傀儡」、「失職的政府」，更揚言發動抗議行動。王國材表示，這是現階段道路交通環境改善前的權宜調整，希望在道安與民怨中找到平衡點。接下來立法院審查仍可以討論。

交通部長 立法院 記點

延伸閱讀

【重磅快評】蔡政府要陸方釋善意 鑰匙卻在賴清德手裡

【重磅快評】王國材「所託非人」 還是在演戲？

影／兩岸觀光僵局 王國材：旅行業者赴陸溝通 待對方釋善意

桃機塞機事態嚴重 王國材改口：2周內就開記者會對外說明

相關新聞

扛不住通膨壓力 醫建議多拿幾天「自費藥」悄悄成常態

衛福部取消全台醫療院所掛號費上限，引發各界討論，基層醫療協會理事長林應然指出，健保砍價讓醫療院所營運大受影響，各醫療院所...

10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿，更揚言發起北中南串聯抗議行動。交通...

交通微罪不能檢舉 Cheap：行人地獄大門開啟 政府極度無能

行政院院會今天拍板罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，為了...

中央「核彈級」瘦肉精報告出爐？綠營議員今喊退中市報告

台中市衛生局在國產台糖豬肉檢出未曾有的瘦肉精西布特羅，疑雲未解，衛生局在臨時會提專案報告，強調有一分證據說一分話，重視民...

陳俊翰遺願SMA藥物健保全給付更近一步 最快5月生效

罕病律師陳俊翰因感冒引起併發症於2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲；他是「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」患者，生前積極爭取病友權益，希望爭取用藥。健保署今天舉行專家會議，初步通過SMA脊椎注射劑及口服藥給付。健保署長石崇良表示，全年費用預計38億元，最快5月生效。

全國掛號費取消上限 北市聯醫不跟進：維持50元、急診80元

衛福部取消全國醫療院所掛號費150元上限，台北市衛生局今表示，所屬台北市立聯合醫院維持門診掛號費50元、急診掛號費80元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。