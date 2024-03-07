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掛號費取消上限！全台多家醫院已調漲 律師力挺：想要快速通關券

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者胡經周／攝影
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者胡經周／攝影

衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費150元上限，據地方政府統計，包含新北、桃園與高雄等縣市，部分醫療院所調整的掛號費用落在170元至500元之間，其中禾馨體系掛號費2500元是全台之最。

針對衛福部取消醫療院所掛號費上限，律師林智群表示支持，他指出沒健保之前，罹患癌症需靠賣房子才得以負擔，現在有健保後，民眾負擔已經少很多，「反而是醫護被壓搾的情況比較嚴重」。

林智群說明，診所要調漲掛號費，並沒有什麼不好，比較有人氣的診所，就可以調漲掛號費，若民眾不願多付100、200元，也能改去別家。他表示，如果民眾有較信任的醫生，「平常手搖飲、星巴克都在喝了，多100、200元會讓你放棄這個醫師？」林智群更強調，希望部分熱門診所，可以推出較高掛號費用的快速通關券，因為自己寧可多花一點錢，也不想等到三更半夜。

據了解，台中禾馨安和婦幼診所解釋，目前一般門診掛號為300元，另外設置的特約門診掛號費是2500元，提供患者指定時間看診、專屬停車空間及診間、專人服務看診流程，所以掛號費用較高。另外，也有許多醫療院所尚未調價，都會區診所超出收費標準的約落在200元到300元之間，少數診所則是逆向降價回饋。

健保 林智群 衛福部 調漲

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