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故宮南院擬展編鐘複製品惹議 蕭宗煌：教育推廣非文物展
國立故宮博物院南部院區規畫今年5月在二樓大廳展示國立傳統藝術中心曾侯乙編鐘，遭立委質疑該展品為近代複製品，不僅是不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更是對中南部民眾的不尊重，他要求故宮應回歸專業，重新檢視展品規畫。
故宮院長蕭宗煌上午出席立院教委會被媒體問到此事也做出回應，強調展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽，展出地點在二樓大廳角落，也不影響民眾參觀動線，但既然外界有些人有意見，故宮會再找專家學者討論決定是否取消。
立委洪孟楷則在教委會質詢中指出，昔日香港藝人成龍也曾想捐贈12獸首複製品，放在南院戶外廣場，但當時卻被批評有統戰之嫌，此次故宮規畫要展出傳藝中心曾侯乙編鐘複製品，兩相比較是否有「雙重標準」？蕭宗煌回應表示，有些事情時代環境不同，客觀環境不同，當然有差異，不能說是雙重標準，當年12獸首爭議因為不在他任內，他並不清楚，但此次曾侯乙編鐘複製品希望在故宮南院展出，是傳藝中心主動提議，希望作為國樂推廣之用，針對此一展覽規畫引發不同意見，故宮會再找專家學者研議。
日前有大陸政協委員稱在兩會中提案「關於加強兩岸故宮博物院交流與合作的建議」，提出建立兩岸故宮通票或優惠制、興建兩岸故宮官網平台等建議。立委林宜瑾今於教委會質詢故宮院長蕭宗煌此事，蕭宗煌表示，兩岸文化交流有助於兩岸民眾相理解，他樂觀其成，但必須在遵守兩岸人民關係條例的相關法律規範、平等互惠、確保文物交流沒有疑慮之下進行。
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