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故宮南院擬展編鐘複製品惹議 蕭宗煌：教育推廣非文物展

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
故宮南院擬展曾侯乙編鐘複製品遭質疑，故宮院長蕭宗煌出席立院教委會前受訪強調，展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽。記者林俊良／攝影
故宮南院擬展曾侯乙編鐘複製品遭質疑，故宮院長蕭宗煌出席立院教委會前受訪強調，展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽。記者林俊良／攝影

國立故宮博物院南部院區規畫今年5月在二樓大廳展示國立傳統藝術中心曾侯乙編鐘，遭立委質疑該展品為近代複製品，不僅是不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更是對中南部民眾的不尊重，他要求故宮應回歸專業，重新檢視展品規畫。

故宮院長蕭宗煌上午出席立院教委會被媒體問到此事也做出回應，強調展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽，展出地點在二樓大廳角落，也不影響民眾參觀動線，但既然外界有些人有意見，故宮會再找專家學者討論決定是否取消。

立委洪孟楷則在教委會質詢中指出，昔日香港藝人成龍也曾想捐贈12獸首複製品，放在南院戶外廣場，但當時卻被批評有統戰之嫌，此次故宮規畫要展出傳藝中心曾侯乙編鐘複製品，兩相比較是否有「雙重標準」？蕭宗煌回應表示，有些事情時代環境不同，客觀環境不同，當然有差異，不能說是雙重標準，當年12獸首爭議因為不在他任內，他並不清楚，但此次曾侯乙編鐘複製品希望在故宮南院展出，是傳藝中心主動提議，希望作為國樂推廣之用，針對此一展覽規畫引發不同意見，故宮會再找專家學者研議。

日前有大陸政協委員稱在兩會中提案「關於加強兩岸故宮博物院交流與合作的建議」，提出建立兩岸故宮通票或優惠制、興建兩岸故宮官網平台等建議。立委林宜瑾今於教委會質詢故宮院長蕭宗煌此事，蕭宗煌表示，兩岸文化交流有助於兩岸民眾相理解，他樂觀其成，但必須在遵守兩岸人民關係條例的相關法律規範、平等互惠、確保文物交流沒有疑慮之下進行。

故宮南院擬展曾侯乙編鐘複製品遭質疑，故宮院長蕭宗煌出席立院教委會強調展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽。記者林俊良／攝影
故宮南院擬展曾侯乙編鐘複製品遭質疑，故宮院長蕭宗煌出席立院教委會強調展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽。記者林俊良／攝影

故宮南院 獸首 蕭宗煌

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