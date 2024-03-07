故宮南院擬展編鐘複製品惹議 蕭宗煌：教育推廣非文物展

國立故宮博物院南部院區規畫今年5月在二樓大廳展示國立傳統藝術中心曾侯乙編鐘，遭立委質疑該展品為近代複製品，不僅是不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更是對中南部民眾的不尊重，他要求故宮應回歸專業，重新檢視展品規畫。

故宮院長蕭宗煌上午出席立院教委會被媒體問到此事也做出回應，強調展出傳統藝術中心曾侯乙編鐘是教育推廣活動，非文物展覽，展出地點在二樓大廳角落，也不影響民眾參觀動線，但既然外界有些人有意見，故宮會再找專家學者討論決定是否取消。

立委洪孟楷則在教委會質詢中指出，昔日香港藝人成龍也曾想捐贈12獸首複製品，放在南院戶外廣場，但當時卻被批評有統戰之嫌，此次故宮規畫要展出傳藝中心曾侯乙編鐘複製品，兩相比較是否有「雙重標準」？蕭宗煌回應表示，有些事情時代環境不同，客觀環境不同，當然有差異，不能說是雙重標準，當年12獸首爭議因為不在他任內，他並不清楚，但此次曾侯乙編鐘複製品希望在故宮南院展出，是傳藝中心主動提議，希望作為國樂推廣之用，針對此一展覽規畫引發不同意見，故宮會再找專家學者研議。