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清明連假出遊留意車況 國道車輛故障恐吃1200元罰款

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清明節連假高乘載管制措施為前2個周日國5北向常態性高乘載管制、4月4日國1與國3南向時段性高乘載管制，及4月5日至7日國5北向時段性高乘載管制。圖／高公局提供
清明節連假高乘載管制措施為前2個周日國5北向常態性高乘載管制、4月4日國1與國3南向時段性高乘載管制，及4月5日至7日國5北向時段性高乘載管制。圖／高公局提供

今年清明節連續假期共4天（4月4日至4月7日），預判將有大量車潮湧入國道，高速公路局表示，過去車輛在國道發生故障的原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，若發生相關情形可處最高1200元罰鍰；如車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，或輪胎胎紋深度不足，可處最高6000元罰鍰。

高公局表示，根據過去經驗，車輛在國道發生故障的原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，呼籲用路人行前一定要做好五油三水的檢查。汽車行駛於高、快速公路如發生缺水、缺電、缺燃料等情況，依據「道路交通管理處罰條例」第33條，可處駕駛人600至1200元罰鍰。

另依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條，汽車行駛高、快速公路，如車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，或輪胎任一點胎紋深度不足，可依據「道路交通管理處罰條例」第33條處駕駛人3000至6000元罰鍰。

高公局指出，網路上常見用路人阻礙救援車輛影片。依據「道路交通安全規則」，在同向2車道以上路段，如聽到消防車、救護車、警備車或工程救險車執行緊急任務警號時，前車應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛應減速配合避讓，違者可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

高公局也說，此次清明節連假高乘載管制措施為前2個周日（3月24日、31日）國5北向常態性高乘載管制、4月4日國1與國3南向時段性高乘載管制，以及4月5日至7日國5北向時段性高乘載管制。

高公局表示，因國道車速較快，行駛途中一旦發生車輛故障，相對較為危險，用路人除平常就要確實保養車輛，連假長途行車前更應妥為檢查車況，於國道行車途中若遇到事故處理車輛時，應儘快向兩側避讓，讓該等車輛儘速抵達事故現場。

國道 高乘載管制 高公局

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