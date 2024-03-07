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ASSET永續典範獎首屆「人文企業獎」 16單位獲獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣社會企業永續發展協會昨舉辦第六屆「ASSET永續典範獎」，其中今年首次與聯經出版事業共同舉辦「人文企業獎」，共16個單位得獎。圖／台中市政府提供
台灣社會企業永續發展協會昨舉辦第六屆「ASSET永續典範獎」，其中今年首次與聯經出版事業共同舉辦「人文企業獎」，共16個單位得獎。圖／台中市政府提供

台灣社會企業永續發展協會昨舉辦第六屆「ASSET永續典範獎」，其中今年首次與聯經出版事業共同舉辦「人文企業獎」，共16個單位得獎，鼓勵企業投入人文發展與社會關懷，並讓更多民眾認識永續發展的觀念，進而響應聯合國永續發展目標。

ASSET永續典範獎邁入第6屆，今年除「社會創新獎」、「社會企業永續發展獎」和「社會企業創業提案競賽獎」，還與聯經出版事業共同主辦的「人文企業獎」。

「人文企業獎」分為社會關懷獎、藝文推手獎、教育提升獎、地方發展獎、動物保育獎等五大領域，包括友達光電、信義房屋、成真咖啡等14個單位得獎，其中友達光電台中廠區現址的「友達西大墩窯文化館」，保存清代「西大墩窯遺址」，結合友達核心顯示技術再現清代製陶技術，打造互動科技讓民眾體驗考古工作，並與在地社區、學校合作推動歷史教育活化，保存、推廣在地文化資產，獲「人文企業獎」的地方發展典範獎。

另有2所大學獲獎，分別為成功大學獲得保育動物典範獎、地方發展創新獎2個獎項，崑山科大則獲得地方發展創新獎。

台灣社會企業永續發展協會理事長陳君滿說，「人文企業獎」希望結合社會企業的力量，匯聚更多關懷社會的量能，進一步促進社會的永續發展。

台中市副市長鄭照新說，除經濟發展，社會關懷也十分重要，他相信在台灣社會企業永續發展協會促成下，將進一步促成產官學的密切交流與成長。

文化資產 社會企業 聯經出版

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