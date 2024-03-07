健康你我他／山林享受芬多精 遠離打噴嚏困擾

南部每到冬天，常會有空汙問題，讓原本頭好壯壯的我，也不敵空汙的侵害。當空氣品質指數（AQI）是橘色或紅色時，我就開始噴嚏連連，不勝其擾，即便關緊門窗，打開空氣清淨機，但效果有限。

外子笑說要知道空氣品質如何，看我是否會打噴嚏就好了，我很無奈。面對南部常出現的空汙，沒辦法搬離，我只好先暫時抽離，只要當AQI指數呈現橘色或紅色時，外子就會開車載我走向山林，希望藉由芬多精的洗禮，減少發生過敏的機會。

當人一到了山林，立刻感到心曠神怡，可以大方的將口罩拿下，放心的呼吸清新空氣，聞著草香和花香，讓我感到非常的踏實和安心；用健走來和這片土地做連結，欣賞沿途的山光水色，感受自由自在，覺得能夠呼吸新鮮的空氣真好。

若山林有瀑布，又是另一項收穫，曾有一則報導一位罹癌醫師，索性辭掉工作，天天來到瀑布前，呼吸瀑布激起的大量水花，瞬間所產生大量的負離子，長此以往，竟讓癌細胞消失，造成生命的奇蹟。所以若山林間有瀑布，我總會駐足良久，除了欣賞瀑布的壯麗景觀外，更希望豐富的負離子，能讓我遠離打噴嚏的困擾。

也許南部的空汙改善還有一段路要走，但山不轉路轉，我就走向山林，讓山林治癒我的過敏。