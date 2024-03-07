腎癌位置手術難 北榮「凍」死癌細胞

為便利癌症病人就醫，台北榮總放射線部整合多專科團隊，成立「先進微創介入診療中心」，並設置諮詢門診，提供客制化腫瘤微創介入性治療服務。

台北榮民總醫院放射線部介入性診療放射科主任沈書慧說，2019年引進冷凍消融術後，以腎臟腫瘤治療為大宗，約占6成，且對4公分以下小型腫瘤，可以達到跟手術相當的療效。

沈書慧表示，腫瘤微創介入性治療，包含氬氦刀冷凍消融術、熱射頻治療、微波治療與奈米刀治療等，其中冷凍消融術全名為「氬氦刀冷凍消融術」，是在電腦斷層導引下，透過氬氣在針體內腔急速壓縮，再將冷凍探針經皮膚插到腫瘤組織，而冷凍探針的針尖可形成一圓型超低溫範圍，瞬間使局部溫度降低到零下160℃，腫瘤組織降溫後，細胞內和細胞外迅速形成冰晶，導致腫瘤細胞破裂。

冷凍消融術除治療腎臟腫瘤，也可用於後腹腔轉移性、肝臟、肺臟與骨骼系統等腫瘤。沈書慧指出，以初次診斷的腎癌為例，近300個病例中，初次治療控制率約為95%，其中有15位產生局部復發，經過重複治療後，局部控制率可達99%。此治療與傳統手術比較，侵入性較小，沒有傳統開刀傷口，身上只有幾個針孔，恢復時間短，疼痛輕微，治療過後即可正常活動，隔天就能出院。

73歲郭先生，61歲時意外發現右側腎臟內有顆3.5公分腫瘤，外觀上看不出來，甚至部分在腎臟的中心，手術治療十分困難，必須將腎臟切除，所幸經冷凍消融治療，隔天即出院，術後腎功能維持正常。去年12月，治療後11年磁振造影檢查顯示，腫瘤明顯變小且無顯影，表示腫瘤已完全壞死，可以說是100%消除。

北榮放射線部部主任邱宏仁說，放射線部專業訓練結合診斷與治療，醫師不僅熟悉駕馭各種影像導引技術，更熟悉各種影像導引工具之間的整合與支援，並可同時合併經皮與血管內治療，針對不同部位的腫瘤設計最好的治療策略，而腫瘤微創介入性治療兼具微創與有效性，在適當的術前評估與多專科團隊合作下，手術與放射線治療可互補，作為替代療法，造福更多癌症病人。