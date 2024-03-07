健康主題館／長期便祕常腹痛 小心大腸憩室炎

台灣進入高齡社會，年長者多，加上國人飲食精緻化，蔬菜吃得少、喝水不足，增加「大腸憩室炎」發病機會。國泰醫院消化內科主治醫師吳大衛說，大腸憩室炎為大腸憩室遭到感染出現急性發炎，常見左下或右下腹痛，合併發燒、畏寒、腹脹等症狀，病情嚴重時恐引發大腸腸道穿孔及腹膜炎，危及生命。

大腸憩室炎反覆發作，可能使大腸結構受到破壞，或使大腸沾黏，增加排便不順的機會。為避免大腸憩室炎上身，吳大衛強調，預防方式要從改變飲食習慣著手，多喝水、多吃蔬果，多攝取纖維質及膳食纖維，但要少吃紅肉、加工食品等，並且維持良好的排便習慣，減少大腸沾黏、便祕等，才能避免硬便、糞石卡住憩室，引起發炎、出血。

糞石卡入憩室 容易感染

大腸憩室炎的預防 資料來源╱元氣網疾病百科 吳大衛說，大腸憩室發炎原因，常為大腸結構老化、缺乏彈性，合併腸道蠕動異常所致，一旦便祕、腸道壓力增大，大腸黏膜容易被擠壓出肌肉層，形成一突起囊袋構造，即為憩室。一般來說，西方人大腸憩室炎好發位置在乙狀結腸，症狀為左下腹痛，亞洲人則多發生在升結腸，常見為右下腹痛，曾有研究顯示，大腸憩室炎發生在乙狀結腸或升結腸的機會相差不多。

「不是所有的大腸憩室都會發炎，或出現不適症狀。」吳大衛指出，已有大腸憩室病人中，約有10至25%會出現大腸憩室炎，好發原因為長期便祕、蔬果纖維攝取不足、喝水不足及年長族群等，腸道內常有硬便，或糞石卡入憩室後，容易引發感染、發炎、出血。

大腸憩室炎好發於40歲以上的中老年人，隨著年齡增長，好發比率愈來愈高。吳大衛說，常見症狀為下腹痛，包括左下或右下腹痛，同時可能合併發燒、畏寒、惡心、嘔吐、食欲下降、腹脹等，但因下腹疼痛可能是闌尾炎、泌尿道感染、婦科疾病等，因此，患者仍需進一步接受問診、腹部檢查等，才能確定是否罹患大腸憩室炎。

確診患者 禁食清空腸道

吳大衛常收治60、70歲大腸憩室炎患者，多出現下腹痛、持續發燒、吃不下東西症狀到急診就醫，經電腦斷層檢查確診，症狀嚴重時會住院治療。確診患大腸憩室炎後，先請患者禁食清空腸道，以點滴提供足夠營養攝取，以防產生更多糞便，造成發炎惡化，並給予抗生素治療，降低發炎反應。

大腸憩室炎不是難治的疾病，吳大衛建議，當出現腹痛時，應盡速就醫，及早治療的成功率可達8至9成，僅有少部分病人病情嚴重或延誤就醫，大腸腸道恐出現膿瘍、穿孔，更可能引發腹膜炎，導致生命危險，必要時還需引流膿瘍、切除壞死大腸等手術治療。

高渣食物 患者暫時忌口

患者治療期間需禁食多久？吳大衛表示，大腸憩室炎患者就醫，會監測病人發炎指數、白血球數值、發燒等情形，當發炎、發燒較為緩解後，會讓病人攝取稀飯等流質、軟質等不易有殘渣的食物，觀察患者進食後沒有持續腹痛，就可以回家休養；返家後，對於加工、油炸、紅肉、高鹽及牛奶等高渣食品應暫時忌口，避免症狀再度惡化。