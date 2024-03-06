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倒車入庫總是停歪嗎？網力推1關鍵小撇步：路邊停車才是最難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文分享，自身有8年駕駛經驗，但倒車入庫時還是會停歪，有什麼秘訣可以停得超正？示意圖／Ingimage
一名網友在PTT上發文分享，自身有8年駕駛經驗，但倒車入庫時還是會停歪，有什麼秘訣可以停得超正？示意圖／Ingimage

倒車入庫究竟該如何才能停妥呢？一名網友在PTT發文分享，自身有8年駕駛經驗，但倒車入庫時還是會停歪，有什麼秘訣可以停得超正？

原PO表示，自認為是優良駕駛，已有8年駕駛經驗，但每當倒車入庫時，會有一半的機率停歪一點，自曝可能有些強迫症上身，好奇到底要如何停得超正，詢問是否有什麼方法嗎？

貼文一出，引起大批網友的回應，「頭過身就過，對一邊準就可以了」、「多看後照鏡啊」、「有耐心慢慢嚕，可以喬很多次」、「真的不行就空間感問題吧」、「你後鏡頭是歪的吧，怎麼可能對線會歪」、「靠經驗，不然探頭看」。

有不少網友提出關鍵的小撇步，「用左右後照鏡看一下車身跟格線是否平行」、「有線的就對線就好了，超簡單，路邊停車最難」、「如果停在停車場，可以跟四周的車對一下，再不行就微開駕駛座的門，就能看到車身和標線有沒有平行」。

此外，部分網友提出自身的經驗，「後照鏡有自動下擺會好很多」、「快轉正時用最慢速度就可以了」、「提示：後視鏡有近大遠小的現象」、「如果你沒辦法第一次倒車入庫就回到最正，前進後退再挪一下也沒關係」、「根本不用顯影，左右後照鏡看平行就好了」。

PTT 停車場 停車格

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