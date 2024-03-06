揭跑道歲修塞機真正原因 基層不滿「背鍋」點名1單位：桃機就細漢

桃園國際機場3日、4日封閉南跑道進行年度歲修，僅以北跑道起降，造成500架班機大亂，影響旅客粗估超過9萬人次。交通部長王國材今天公開道歉，並承諾2周內說明檢討報告、懲處及優化的標準作業程序；賠償部分由航空公司收集旅客申訴，統計後來釐清，桃機該賠償就賠償。對此，機場公司基層員工無奈地說「桃機就細漢」，開了協調會沒人配合，出包了還要背鍋。

該名從業人員指出，機場公司只是下級單位，負責航廈、空橋、停機坪及跑道等硬體設備，台灣上空飛機的總量管制是由台北區域管制中心（簡稱區管）負責。「區管」負責飛航情報區內2萬呎以上航機隔離管制，與鄰近馬尼拉、香港、廣州及上海等飛航情報區相鄰的區管中心交接，協調航機離到銜接、流量管制等業務。

航空管制的分工非常專業，「近場台」負責管制機場半徑50至60浬範圍及2萬呎以下的航機，負責航機離場爬升或到場下降，隔開高度及距離確保安全，讓飛機依先來後到順序排隊起降。「機場塔台」則是管制機場周邊5浬至7浬範圍，高度3000呎以下航機，並且監管地面航機後推、滑行、起降動態，以及在跑道與滑行道活動的勤務車輛。「區管」、「近場台」及「機場塔台」三個單位，負責遠、中、近三個區塊，管理層級都在機場公司之上。

他提到，桃機南跑日常例行關閉巡場就是上午10點30分到11點，所以區管是不是認為該時段飛機數量多很正常，到了中午才發現飛機已經擠滿台灣上空，但東南亞和東北亞鄰近機場前往桃機的航班早已陸續起飛，想發布流量管制卻為時已晚，飛機已經在空中排隊、繞圈圈等待降落，地面的飛機也無法起飛，才是導致3日桃園國際機場塞爆的情況。

鄰近機場塔台對於自己的到場容量參數（AAR）非常嚴格，常常一通知桃機，就是每30分鐘、40分鐘甚至一個小時才準桃機放飛一架，像澳門機場塔台今天就通知上午11點到晚上19時，每30分鐘才能放飛一班過去澳門。3日歲修首日，桃機地勤量能已經滿載，區管卻還是每5分鐘、10分鐘就讓對方放飛一架航班過來桃機，航機數量一直增加，桃機怎麼吃的下來，不爆滿才怪。

該員工也諷刺地說，去（2023）年12月11日，桃機也曾經連續關閉北跑道5小時，航班起降同樣超過單跑道容量的紀錄，為什麼這一次歲修首日卻天上也塞、地面也塞？但隔天卻不塞。3日跟4日的班機數差距並不大，可是3日有12架航機轉降，4日卻完全沒有，「是不是因為黃姓總台長4日坐鎮一整天，什麼問題都解決了？」。

此外，南跑道歲修會議從2023年11月起就舉行多次，2月21日也發布飛航公告（NOTAM），但機場公司充其量就是個「房東」，完全沒有公權力，只能請飛航管制單位、航空公司配合，結果大家都覺得「又不是第一次關跑道，這次少一條跑道應該也沒問題」，3日爆發大塞機的慘況，可以進行航機流量管制的單位沒事，桃機卻要背黑鍋。

一名資深航管人員指出，現在飛航管制總台人數充足，比早年好很多，所以在起降管制的方式可以有更多變化，在時間的寬容度上也可以縮短一些，單就3日當天的情形可以研判，區管、近場台跟塔台間的溝通出了很大問題，外面的飛機一直進來，塞機的情況當然不會解除。