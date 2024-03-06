大感震驚！去大阪7天6夜只花這樣 眾人曝實情：難怪一堆人跑日本

大家有計算過出國旅遊的花費支出嗎？一名網友在PTT上發文分享，自己的朋友去日本大阪7天6夜只花3萬多，不禁懷疑，真的有可能嗎？

原PO指出，他朋友去年在日本大阪玩了7天6夜，最近邀請自己明年跟他們再去一次，被告知他們去年那趟只花了台幣大概3萬多，同時也有去大阪的環球影城，讓原PO大感震驚，去大阪玩只花3萬多真的有可能嗎？

貼文一出，引起網友們熱烈討論，「都去免費景點吧」、「三萬太貴了吧」、「不含機票當然可以」、「不算機票有算住宿，還可以」、「是台灣住宿都天價」、「有人說這樣是窮遊」、「難怪一堆人跑日本」、「自由行差不多啊」。

大部分網友認為的確夠用，「可以吧，住青旅阿」、「3萬綽綽有餘，對於沒什麼物慾的人而言」、「廉航+便宜飯店就可以」、「日本住宿超便宜，市區商旅一人含早餐一千多」、「日本吃和住選擇性很多很廣」、「紅眼機票加膠囊應該蠻便宜」。

不過，有網友對住宿與機票的價錢提出質疑，「含機票嗎？不同飛機差很多」、「怎麼可能含機票？」、「機酒有加進去？」、「不含機票住宿，差不多」、「不吃東西嗎？」

另外，部分網友提到自身旅遊的經歷，「我一個人玩10天9夜，才19500元」、「可能啊，大阪很多正常商旅一個晚上只要2000多台幣，如果不是假日甚至還1000不到」、「去年底去自助12天，一個人平均4萬多」、「剛回來，6天5夜不含吃的20000」。