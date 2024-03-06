RSV疫苗來了！不只兒童、長者 醫曝這些高危險群應施打

在一般大眾的印象中，呼吸道融合病毒（RSV）只會發生在嬰幼兒身上，不過近期對長者的重視也愈來愈多，先前有2支疫苗向衛福部食藥署申請藥證，食藥署表示，荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司的RSV疫苗已獲核准，可用於60歲以上長者，輝瑞大藥廠的RSV疫苗尚在審查中。專家建議，慢性病、氣喘等患者是RSV高危險群，可經醫師評估後接種疫苗。惟該項疫苗目前須由民眾自費接種。

食藥署表示，已受理輝瑞大藥廠申請的RSV疫苗查驗登記，申請適應症為「用於母體在懷孕期間接種，可為出生至6個月大的嬰兒產生 RSV 引起之下呼吸道疾病的被動保護」及「用於60歲以上成人之主動免疫接種，以預防RSV引起的下呼吸道疾病」，目前仍在審查中。

食藥署今年1月30日核准荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司「欣剋融呼吸道融合病毒疫苗」藥品許可證，核准適應症為「適用於60歲以上成人之主動免疫接種，以預防呼吸道融合病毒所引起的下呼吸道疾病（LRTD）」。

恩主公醫院院長、家醫科醫師黃信彰表示，國外建議60歲以上可施打已獲藥證的疫苗，同時也建議跟民眾透過醫病共享決策，特別是有慢性病，如糖尿病，最主要是呼吸道相關疾病如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘，心血管疾病如心衰竭，這些共病都是最需要的高風險族群，感染後的併發症會比較嚴重，死亡率也比較高。

新冠疫情解封，開始出現免疫負債，在RSV流行方面，黃信彰說，RSV以小孩居多，通常很快就會痊癒，但仍有機會發生家族性感染。除了社區感染之外，孫子從學校帶回來傳染給阿公阿嬤，也是一個被證明的途徑，因為這隻呼吸道病毒，除了飛沫傳染，事實上等於口液、體液、環境的傳染都有被證實，接觸到感染者接觸過的地方也可能感染。

黃信彰指出，老年人因為免疫力差，流感、新冠肺炎、RSV等感染後，會比一般年輕人嚴重，加上老年人常會有些共病症，如糖尿病、慢性阻塞性肺病變、心血管疾病等，得到病毒感染後，引起的肺部併發症就會比較多，死亡率、入住ICU或是住院機會都會相對較多。