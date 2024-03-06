幸運兒快打專線！大樂透2注1200萬獎金沒人領 12天後就掰了

是誰買樂透不來兌領大獎？台彩6日表示，112年開出的高額獎項中，還有3筆獎金迄今無人兌領，其中2筆是1200萬元，兌獎期限只到3月18日；另1筆是800萬元，兌獎期限3月25日，台彩提醒幸運中獎人，盡速進線專線預約兌獎。

2筆1200萬獎金是112年12月15日開獎，大樂透感恩加碼最後一期的中獎彩券，售出地點分別為高雄市楠梓區德民路，及高雄市鳳山區自強二路的彩券行，每注獎金1200萬元，兌獎截止日為113年3月18日。

112年是第4屆公益彩券最後一年，台彩推出感恩加碼活動，加開「100組200萬元」加碼獎項，加碼遊戲到最後還剩下18組200萬元，因此由最後一期開出的3組均分獎金，每組1200萬元，又每組剛好都是單注中獎，每注獎金飆高到1200萬元，結果極為難得的3注高額獎金，到目前為止僅有1注被領走，另外2注共2400萬元獎金還在苦等幸運得主。

另外一筆為112年12月25日開獎的今彩539，頭獎800萬元，中獎彩券由新北市新豐街的投注站售出，兌獎截止日為113年3月25日。