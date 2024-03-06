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清明連假雙鐵車票開賣 不到半天已完成逾50萬張訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司今天零時起開放清明連續假期訂票，截至今天上午9點總計完成14萬9745筆、23萬4411張訂票。本報資料照片
台鐵公司今天零時起開放清明連續假期訂票，截至今天上午9點總計完成14萬9745筆、23萬4411張訂票。本報資料照片

台鐵公司、台灣高鐵公司今天零時起開放清明連續假期（4月3日至4月8日）訂票，台鐵公司表示，截至今天上午9點總計完成14萬9745筆、23萬4411張訂票；高鐵公司則說，截至中午已完成30萬張訂票，雙鐵合計逾50萬張訂票。

雙鐵今天零時起開賣清明連續假期車票，台鐵公司表示，截至今天上午9點，東部幹線車票預訂概況，台北往花蓮、台東方向4月3日下午4點後至4日下午2點前，長途自強號僅餘零星座位；台東、花蓮往台北方向，4月7日全天長途自強號僅餘零星座位。

西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向，4月3日下午4點後至4日下午1點以前，長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北方向4月7日全天長途自強號僅餘零星座位。

南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向，4月3日長途各時段自強號尚有座位；4月4日中午12點前長途自強號僅餘零星座位；台東往高雄方向4月7日下午1點後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位。

另外，4月3日、4日、6日、7日加開的實名制列車，將於3月7日零時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U，或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司指出，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於3月8日上午9點重新釋出。高鐵公司表示，截至中午已完成30萬張訂票，若逾期未繳費，車票將重新釋出。

台鐵 自強號 連續假期 高鐵

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