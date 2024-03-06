快訊

台北大巨蛋風光 侯友宜鬆口：新北考慮蓋巨蛋、規畫容納4到5萬人

大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南高雄第一家高壓氧中心 車禍女傷口改善還有意外效果

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日成立。記者潘奕言／攝影
小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日成立。記者潘奕言／攝影

高雄市醫療資源南北不平衡，小港地區周邊大型工廠林立，急重症患者多，但以往若需要高壓氧治療只能往北高雄送。小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日成立，並分享一件嚴重撕脫傷案例，以高壓氧治療3次後就有明顯改善，還有意外「美容效果」。

小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日舉辦開幕啟用典禮，周邊的中鋼、中油、台電及各鋼鐵廠等企業都派員參加。小港醫院郭昭宏院長說，南高雄缺乏醫學中心，小港醫院是南高雄急重症責任醫院，收治許多複雜外傷與職傷患者。

小港醫院周邊有1400多家工廠，7、8萬名勞工，每年約6萬7000多急診就醫人次，但過去有高壓氧治療需求的病患，只能往北高雄的高醫、長庚、榮總等醫院送。高壓氧中心啟用後，南高雄民眾能就近治療，不需南北奔波。

高壓氧中心試營運半個月已有50人次進行治療，整形外科醫師林耕宇分享一名45歲女性案例，她因車禍造成嚴重小腿及足踝環狀撕脫傷，肌肉及皮膚等組織受創嚴重，開完刀後急需修復，因此安排高壓氧治療，第3次就有明顯改善。

病患除了傷口癒合更快外，精神狀況及皮膚也變好了，意外的「美容副效果」讓他要求繼續治療。高壓氧療程2小時自費2400元，副院長黃書鴻說，艙內有舒適的沙發治療椅及影音設備，患者能邊治療邊看電影、聽音樂，不會無聊並減緩治療的緊張與不適。

整形外科主任劉宗憲說，這次小港醫院引進的HAUX多人用高壓氧治療艙，1次可容納10至12人治療，是國內各大醫學中心主力機型，可用於氣體中毒，傷口輔助治療、突發性耳聾、潛水伕病等治療。未來再視需求引入單人艙。

小港醫院高壓氧治療艙內部。記者潘奕言／攝影
小港醫院高壓氧治療艙內部。記者潘奕言／攝影
小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日成立，舉行開幕剪綵。記者潘奕言／攝影
小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日成立，舉行開幕剪綵。記者潘奕言／攝影
45歲女性車禍造成嚴重小腿及足踝環狀撕脫傷，高壓氧治療3次後就有明顯改善。圖／小港醫院提供
45歲女性車禍造成嚴重小腿及足踝環狀撕脫傷，高壓氧治療3次後就有明顯改善。圖／小港醫院提供
小港醫院高壓氧治療艙外觀。記者潘奕言／攝影
小港醫院高壓氧治療艙外觀。記者潘奕言／攝影

榮總

延伸閱讀

高雄男遭強插尿管命根子感染全切除 護理之家院長、照服員被判刑

高雄迎接30萬歌迷 續推商圈夜市優惠券

影／又是導航！高雄貨車慘跌燕巢金山麒麟巷山坡 警：去年救3次

高美館「KSPACE高雄實驗場」李怡志創作打破獨立創作型態與展示多元社議題

相關新聞

桃機塞機事態嚴重 王國材改口：2周內就開記者會對外說明

桃園國際機場南跑道3日、4日年度歲修，期間航班靠北跑道起降，造成500架班機大亂。多名立委今天在立法院交通委員會質詢時，...

網紅機師砲轟桃機離譜！跑道維修選周日上午「飛27年沒遇過」

詹姆士並直指，若桃機選在3日凌晨12點關閉，「施工時間就少掉10個小時，再加上趕工提前16個小時，不到48小時就能完工了」。且桃機跑道歲修消息本應在3個月前就必須公告，但機場卻等到離開工只剩10天（2月21日）才公告，也是讓人無法接受。

婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光

「咳嗽3周沒有好，千萬別忘記照X光」，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，1名50歲婦人不抽菸、很少煮菜，咳嗽1個多...

「非豆腐渣！」北捷貼出施工成排鋼筋照 網驚呼：像香港大樓

網友見文幽默地表示：「我看成香港的大樓」、「這面是交功課的那一面作業簿紙牆嗎？」、「密集恐懼症發作」、「之前都和朋友說遇到空襲要去躲捷運」。但有網友仍舊表示：「我對台灣人的工作品質沒信心」。

第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

昨天是24節氣的「驚蟄」，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，俗話說春雷一響，大地回春，當遠處轟鳴的雷聲響...

大當機做這動作臉書被鎖帳號 翟本喬教5招正確處理方式

多個社群平台昨晚11時至今天凌晨大當機，不少人當下以為臉書帳號遭駭，嘗試登入多次，因此帳號被鎖住了，哀號遍野。和沛科技創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。