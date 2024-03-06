南高雄第一家高壓氧中心 車禍女傷口改善還有意外效果

高雄市醫療資源南北不平衡，小港地區周邊大型工廠林立，急重症患者多，但以往若需要高壓氧治療只能往北高雄送。小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日成立，並分享一件嚴重撕脫傷案例，以高壓氧治療3次後就有明顯改善，還有意外「美容效果」。

小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」6日舉辦開幕啟用典禮，周邊的中鋼、中油、台電及各鋼鐵廠等企業都派員參加。小港醫院郭昭宏院長說，南高雄缺乏醫學中心，小港醫院是南高雄急重症責任醫院，收治許多複雜外傷與職傷患者。

小港醫院周邊有1400多家工廠，7、8萬名勞工，每年約6萬7000多急診就醫人次，但過去有高壓氧治療需求的病患，只能往北高雄的高醫、長庚、榮總等醫院送。高壓氧中心啟用後，南高雄民眾能就近治療，不需南北奔波。

高壓氧中心試營運半個月已有50人次進行治療，整形外科醫師林耕宇分享一名45歲女性案例，她因車禍造成嚴重小腿及足踝環狀撕脫傷，肌肉及皮膚等組織受創嚴重，開完刀後急需修復，因此安排高壓氧治療，第3次就有明顯改善。

病患除了傷口癒合更快外，精神狀況及皮膚也變好了，意外的「美容副效果」讓他要求繼續治療。高壓氧療程2小時自費2400元，副院長黃書鴻說，艙內有舒適的沙發治療椅及影音設備，患者能邊治療邊看電影、聽音樂，不會無聊並減緩治療的緊張與不適。