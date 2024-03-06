子宮頸癌年增1310人 國健署提3道防線降低威脅

人類乳突病毒（HPV）的持續感染與子宮頸癌息息相關，根據癌症登記資料顯示，子宮頸癌標準化發生率由民國84年每10萬人25人下降至110年每10萬人7人，降幅達7成。衛福部國健署表示，子宮頸癌預防共有三道防線，安全性行為、疫苗、定期篩檢，大大降低HPV病毒對國人的威脅。

國健署最新統計，110年子宮頸癌發生人數為1310人，因此預防人類乳突病毒感染，或早期發現子宮頸癌前病變，及早接受治療，仍是相當重要的議題。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，雖然感染人類乳突病毒後身體多會自行清除，但仍有少部分持續感染，於日後發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。

國健署提醒預防子宮頸癌有3道防線：

第一道防線：安全性行為 人類乳突病毒主要透過性接觸傳染，正確使用保險套，可以預防部分人類乳突病毒感染，進而降低子宮頸癌的發生。 第二道防線：接種HPV疫苗 世界衛生組織（WHO）指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免人類乳突病毒感染，亦能有效預防長期感染人類乳突病毒造成的子宮頸癌。目前食藥署已核准3款HPV疫苗，均可預防至少7成造成子宮頸癌的高危險人類乳突病毒（第16、18型）。 林莉茹表示，已有性經驗的婦女亦可依疫苗仿單評估是否接種疫苗，但HPV疫苗無法治療已感染人類乳突病毒型別所引起的疾病。 第三道防線：定期篩檢 子宮頸癌早期通常不會有明顯症狀或疼痛，透過篩檢有機會發現異常病灶，子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具，提早發現並及早確診治療。

根據癌症登記與篩檢資料分析顯示，經由篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（第0、1期）個案比率高達97%。沒有接受子宮頸癌篩檢而發現子宮頸異常者，早期（第0、1期）個案比率僅29%，早期（第0、1期）子宮頸癌經治療後的5年存活率達9成以上，但第4期子宮頸癌存活率僅2成。

林莉茹提醒，子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，請女性朋友遵循醫師指示接受進一步檢查，並請依醫囑回診追蹤及診治，儘早阻斷疾病進展，包括阻斷癌前病變進展為子宮頸癌，另外，即使檢查結果正常，若有任何異狀仍應儘速就醫。

國健署補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查。呼籲符合資格的婦女每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查，民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格；住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home） 查詢。

國健署提醒，欲接受抹片檢查民眾，記得攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務。請更疼愛自己，六分鐘護一生，守護健康。