流感疫苗全民開打首日數據曝光 羅一鈞：有帶動打氣

類流感疫情仍處在高原期，衛福部疾管署昨日開放全民公費接種流感疫苗，開放首日創下8350人接種。疾管署發言人羅一鈞表示，3月5日開打首日為近2個月來單日接種量新高，開放全民接種有帶動長者幼兒等，原本就可以公費施打對象的打氣。

截至3月4日我國流感疫苗已施打651萬餘劑，主要是針對公費對象，包括50歲以上成年人、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類人員。3月5日起開放6個月以上民眾公費接種，開打首日有8350人，為1月11日以來的單日接種輛新高。

羅一鈞表示，8350人中屬於擴大接種對象19至49歲者有6188人，占74%；原本的公費對象2162人，占26%。若是單看公費對象也是2月8日以來單日新高，春節後原本每日僅有千人接種，顯示開放全民接種也有帶動長者幼兒等原本公費對象的打氣。

目前流感疫苗仍剩下5.6萬劑，因數量有限，建議民眾可透過疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/），查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。