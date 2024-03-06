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影／衛福部取消掛號費參考標準 光田醫院：不會「說漲就漲」
衛福部發公文，取消掛號費參考標準，未來掛號費回歸各院所依市場機制處理；台中童綜合醫院今天表示樂見，為減輕民眾負擔，童醫院短期內沒有調高掛號費計畫；光田綜合醫院表示，台灣的醫療環境開放，價格本就會受市場機制影響，醫院掛號費也不可能「說漲就漲」，呼籲民眾不用太過擔心取消上限掛號費就會上漲的問題
童綜合醫院副院長吳肇鑫今天表示，醫療院所取消掛號費上限，讓醫院有彈性方式，他說現在醫療支出因為少子化和老年化，總額有入不敷出情形，中部地區浮動點值剩0.76，對醫院是沈重負擔，醫院要支出更多，包括高貴儀器等，為了給患者更多好的醫療照顧，醫院爭取人才也是重中之重，包括藥師和護理師、醫師和醫檢師等人才。
他說大醫院也面臨人才短缺問題，都要以加薪和提高福利等方式應變，掛號費彈性調整空間，讓各醫院可因應自己狀況調整，童醫院樂見此作法；吳肇鑫表示，童醫院地處台中海線，民眾經濟負擔重，童醫院短期內沒有調高掛號費計畫。
光田綜合醫院副院長吳瑞堂指出，掛號費取消上限，是政府針對醫療院人事、物料成本的上漲做出善意的回應，並讓醫療回歸市場機制，是值得肯定的政策。
掛號費調漲是否影響民眾就醫的權利，吳瑞堂表示，台灣的醫療院所本就有救死扶傷的社會責任，但價格也要能反應成本，才能長久經營，再加上台灣的醫療環境開放，價格本就會受市場機制影響，醫院針對掛號費也不可能「說漲就漲」，而是在兩者之間取得平衡，他呼籲民眾不用太過擔心取消上限掛號費就會上漲的問題。
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