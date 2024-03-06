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台灣燈會高鐵燈區最佳「觀賞攻略」不能錯過的燈會體驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
《光點之舞 Drop of Light》用雷射捕捉水珠從高空落下的瞬間，讓光在空中閃爍起舞。圖／取自黃偉哲臉書
《光點之舞 Drop of Light》用雷射捕捉水珠從高空落下的瞬間，讓光在空中閃爍起舞。圖／取自黃偉哲臉書

台灣燈會本周日閉幕，安平和高鐵燈區吸引千萬人次上以參觀，很多民眾敲碗延長展期，但台南市政府表示，基於人力物力與整體考量，還是只能請大家把握時間前來了，市長黃偉哲也在臉書不能錯過的燈會體驗，有運用AR科技的「眾神之門」、仿佛置身在魔法虛幻世界的ASML「光點之舞 Drop of Light」，與台積電獨家贊助千變萬化的「∞立方」及「靈動的目光」光雕等，請把握最後一周來見證台南最耀眼的光之響宴。

台南市觀旅局指出，運用AR科技的「眾神之門」一開始被忽略，民眾原本認為下載APP很麻煩，很多人都錯過，近來隨著很多民眾分享影片，有如穿越時空，活靈活現的神龍、鳳凰及神聖等衝出螢幕飛騰在空中，有如另類「捉寶」

，很多人二衝及三衝燈會，就是要來看眾神之門。

另外討論度非常高的「靈動的目光」，透過光雕投影，取樣傳統工藝匠師作品，音樂展現跨族群、跨世代、跨時代的共創精神；從台南為起點來探究觀看這片土地的各種視角，綜觀古今、微觀你我，在大灣中匯聚一雙雙明媚動人的目光，穿越世代更迭的歲月之光，凝聚成當代集體的生命之光，是必看作品，「台南人更要看」，會非常感動。

觀旅局觀賞建議是此件作品為光雕作品，因天候因素，建議最佳觀賞時間為天黑下午6點40以後的7個演出場次，天黑後觀賞將獲得更佳的觀賞體驗。

《光點之舞 Drop of Light》由台灣ASML（艾斯摩爾）工程師與藝術家吉斯·范·邦（Gijs van Bon）團隊的共同創作，用雷射捕捉水珠從高空落下的瞬間，讓光在空中閃爍起舞，看過後都非常驚艷，也不要錯過。

城里有光燈區，台積電贊助的《∞立方》有用主張，作品以府城為發想，以鏡面裝置結合流動燈光，於日夜產生豐富的光影變化，匯聚出一座充滿想像的當代之城，敘述著台南「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態，再造民眾與台南的集體記憶。很多人不知道有展演，也不要錯過。

城里有光《裊裊》，以台南隨處可見的廟宇不僅是信仰，更是生活與藝術。無論廟宇工藝如何華麗，神明面前必垂掛著一圈素雅綿延的香環，象徵事事圓滿，祈盼神明保佑不中斷。此作品以發光元件創作出大尺度的香環森林，為走進這森林的人，傳遞虔敬、平安。仔細看才會發現放在一旁像是粉撲的香。

主燈展區《鯤島融光》，以福爾摩沙「Formosa」為主題，主題燈意象以鯨魚(鯤鯓)進行設計，搭配傳統燈飾及機械動態，以及滿鋪光球，展現沉浸式視覺體驗，可依循著小徑可以走入光球燈海近距離觀賞作品，彷彿身歷其境，置身燈海中，感受福爾摩沙之美。

觀旅局表示，台灣燈會處處有充滿讓遊客驚嘆的作品，有些是以往不曾有過的燈會體驗，不少人來逛好幾次還是有些漏看了，燈會進入倒數最後一周，希望大家把握平日來觀賞，且不要錯過上主舞台觀賞主燈秀的機會，表演前10分鐘可排隊上舞台。

另提供「快速通關」攻略，可完成「安平燈區集章卡」，憑卡免排隊登上高鐵燈區觀禮台欣賞主燈秀，以及領小龍包；另與競賽作品區的哆啦A夢拍照打卡也可免排隊；本周末賞燈高潮，周六下午4點半過後有踩街，以及周日下午5點開始有閉幕表演。

與參賽作品區的哆啦a 夢作品打卡，就可拿到「任意門」 資格未排隊上主舞台看主燈秀。記者吳淑玲／攝影
與參賽作品區的哆啦a 夢作品打卡，就可拿到「任意門」 資格未排隊上主舞台看主燈秀。記者吳淑玲／攝影
討論度非常高的《靈動的目光》光雕作品，天黑後有7場次表演。圖／取自黃偉哲臉書
討論度非常高的《靈動的目光》光雕作品，天黑後有7場次表演。圖／取自黃偉哲臉書
台積電獨家贊助的《∞立方》有用主張，也有展演，很多人錯過了。記者吳淑玲／攝影
台積電獨家贊助的《∞立方》有用主張，也有展演，很多人錯過了。記者吳淑玲／攝影
高鐵燈區城里有光《裊裊》作品旁的香，很多人沒有發現。圖／台南市觀旅局提供
高鐵燈區城里有光《裊裊》作品旁的香，很多人沒有發現。圖／台南市觀旅局提供
主燈區的《鯤島融光》鯨魚白天也很美。圖／台南市觀旅局提供
主燈區的《鯤島融光》鯨魚白天也很美。圖／台南市觀旅局提供
《眾神之門》運用AR技術，將廟宇中大家熟悉的神祇「請」到觀者眼前，民眾驚呼如另類捉寶。記者吳淑玲／攝影
《眾神之門》運用AR技術，將廟宇中大家熟悉的神祇「請」到觀者眼前，民眾驚呼如另類捉寶。記者吳淑玲／攝影

台南 台灣燈會 黃偉哲

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