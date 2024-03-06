快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慢性腎臟病患者採低蛋白飲食怕得肌少症 醫師：別擔心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師楊忠煒提醒，慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而目前並無證據顯示低蛋白飲食會造成肌少症，所以家人不用過度擔心。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
醫師楊忠煒提醒，慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而目前並無證據顯示低蛋白飲食會造成肌少症，所以家人不用過度擔心。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

新竹一名劉姓男子是慢性腎臟病第三期病患，近期被醫師告知狀況每況愈下，若再惡化將準備洗腎，劉原本照著醫囑進行低蛋白飲食，使情況好轉，上周回診時卻發現蛋白尿有明顯增加，腎功能又開始退步，一問才發現是家人擔心劉男上了年紀又瘦，恐有肌少症，就買了一些含高蛋白的補品給劉食用，使劉狀況又惡化；醫師指出，針對慢性腎臟病患，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，且沒有證據顯示會造成肌少症，民眾別擔心。

新竹台大分院新竹醫院腎臟科醫師楊忠煒指出，劉男的腎絲球過濾率只有30初且有嚴重的蛋白尿，近期被告知低於30就邁入慢性腎臟病第四期，若再退步到低於15就要準備洗腎。劉得知後非常緊張，依醫師的衛教，控制血壓在130/80以下，並搭配營養師的低蛋白飲食衛教，並定期回醫院追蹤，在每三個月的回診中，劉的蛋白尿量有顯著降低，且腎功能一直維持在第三期。

但是，劉的家人因為擔心劉變瘦，恐導致肌肉流失會變成肌少症，就買了一些營養補充品給劉男吃，而這些補給品內含蛋白質含量都偏多，所以劉男原本的低蛋白飲食，就變成高蛋白飲食，導致蛋白尿有明顯增加，腎功能也開始退步。

楊忠煒表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是一種疾病，而是指肌肉質量減少的一種症狀，全世界也沒有一致的診斷標準。可能引起的原因包括缺乏運動、神經系統疾病、過度休息及營養不良等。

在最新的研究中，發現對於慢性腎臟病患者來說，採用低蛋白飲食並不會導致肌少症，反而它是一種有強力科學證據支持的健康選擇。慢性腎臟病病人在適當的監控下實施低蛋白飲食，不僅不會引起肌肉減少，反而有助於減輕腎臟的負擔，還可以延緩腎臟疾病的進展。

楊忠煒提醒，對於一個慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而且沒有證據顯示會造成肌少症，所以親朋好友不用害怕病人執行低蛋白飲食會得到肌少症，進而影響病人健康狀況。

洗腎 腎功能 腎臟病

延伸閱讀

護腎勿信坊間偏方 台南市愛腎月起跑

防年老肌肉流失需靠陽光和保健品！一天曬太陽多久才能補足維生素D？

南韓YTR肌肉山山結婚了！幸福婚禮照曝光 在台灣展開新婚生活

南韓YTR肌肉山山結婚了！幸福婚禮照曝光 在台灣展開新婚生活

相關新聞

立委齊轟桃機塞機 王國材：1個月內提檢討報告、包含相關懲處

桃園國際機場南跑道3日、4日年度歲修，期間航班靠北跑道起降，造成500架班機大亂，引發民怨。多名立委今於立院交通委員會質...

掛號費取消備查恐致調漲亂象 衛福部不訂合理費用標準

過去調漲掛號費至超過150元，必須向地方衛生局報告備查，衛福部發文取消這項限制。民眾憂心，日後恐會出現醫療機構恣意漲價，...

第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

昨天是24節氣的「驚蟄」，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，俗話說春雷一響，大地回春，當遠處轟鳴的雷聲響...

「非豆腐渣！」北捷貼出施工成排鋼筋照 網驚呼：像香港大樓

網友見文幽默地表示：「我看成香港的大樓」、「這面是交功課的那一面作業簿紙牆嗎？」、「密集恐懼症發作」、「之前都和朋友說遇到空襲要去躲捷運」。但有網友仍舊表示：「我對台灣人的工作品質沒信心」。

台灣燈會高鐵燈區最佳「觀賞攻略」不能錯過的燈會體驗

台灣燈會本周日閉幕，安平和高鐵燈區吸引千萬人次上以參觀，很多民眾敲碗延長展期，但台南市政府表示，基於人力物力與整體考量，...

台灣量子國家隊成果發表 國科會、經濟部、中研院攜手開發關鍵技術

為提升我國量子科技實力，國科會自2021年起攜手中研院及經濟部，整合產官學研等成立量子國家隊，致力於研發相關技術項目，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。