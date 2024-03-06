藍委揭中華電信合作無照電信 洩個資淪詐騙集團工具

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞今舉行記者會，披露中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞竊取國人個資，政府一直說要打詐，國營事業竟成為詐騙集團的工具，甚至還有國人個資遭洩漏的情形。

黃健豪說，魔方移動2020年時還是中華電信、NCC核准的合法廠商，網路資料還可看到，NCC公布虛擬行動服務網路經營業者當中即有魔方移動，屬於第二類電信。中華電信、台灣大哥大等屬於第一類電信，第二類電信是向其承租網路、電信訊號，提供給民眾服務。

黃健豪表示，中華電信能夠合作的電信業者其實不多，在中華電信的官網上都有相關公司及公告，魔方移動2021年時遭NCC撤照，即起非合法廠商。但到昨晚為止，搜尋魔方移動還可看見其官網。魔方移動營業規章總則第二條提到，魔方移動有限公司是向中華電信股分有限公司承租行動網路的經營業者，是虛擬行動網路服務經營者（MVNO）。但到了2023年，檢調查辦詐騙集團的門號等人頭門號時，找到了魔方移動提供相關服務給詐騙集團使用。

黃健豪說，魔方移動提供詐騙集團訊號服務時，宣稱用其服務不會找到背後的IP、自然人，以此方式來騙詐騙集團。既然2021年NCC已撤照，為何中華電信到今天，還在跟魔方移動合作？台灣談了打擊詐騙談了多年，但所有的主管機關似乎彼此之間沒有互相聯繫的管道，已經知道魔方移動被撤照，公營的中華電信繼續跟詐騙集團合作，要求交通部說明。

黃健豪補充，去年知名的海峽電信詐騙案，也是利用向中華電信承租相關門號，在利用虛擬門號來發送大量簡訊，例如飆股或是各種投資訊息，希望這個會期交通部、中華電信及NCC要把相關法案提出來，在未來若發生同樣或類似的情形，該如何好好來究責及賠償。

徐巧芯表示，魔方移動向中華電信購買企業門號的軟號以及漫遊門號，再來就賣給了一家公司叫做卓一，卓一有台灣跟上海的公司，大陸股權超過51%，所以是中資。卓一透過魔方移動作為中間人，把向中華電信所買的企業門號的軟號跟漫遊門號賣給中資公司，卓一公司的後台完全由上海卓一主導，會發生個資外洩的問題。

徐巧芯進一步補充，再從卓一的後台系統將隨選軟號放在空卡的SIM卡，製作出黑莓卡、比特卡賣給不法分子，且有多項宣傳賣點，保證全新、可囤貨。雲林地檢署查緝時，查扣不法網卡2萬7千張和現金900多萬元，這些是違法的。

葛如鈞批，此案是騙中騙中騙，讓業者繞過KYC身分認證，將不法網卡賣給詐騙集團，業者的執照被廢止後，竟還能透過中華電信API介面軟體開通電信門號，到底是疏失還是有意為之？中華電信還對一般民眾玩兩手策略，一邊對詐騙集團不設防，一邊要用戶付錢買服務才能「防詐」，民眾是不是應該向中華電信求償？或者，中華電信是不是應該考慮，防詐服務應該給予所有客戶兩年免費，作為補償。

葛如鈞說，目前依電信法第64條第2項規定，電信業者若無核對及登錄用戶資料，可裁處新台幣20萬元到100萬元的罰鍰，這對於電信業者來說，具有嚇阻效果嗎？ NCC是否應研議修法提高罰金，以達到督導第二類電信業者的必要？

徐巧芯最後說，詐騙簡訊問題讓國人不堪其擾，但沒想到竟是因為政府以及國營事業管理不善所造成，這部分今年她也有提出修法提高刑度，今天預計會跟黃健豪，在交通委員會提出臨時提案，針對電信詐騙頻傳，中華電信配合廠商涉入詐騙、導致國人個資外流等情形，要求有關單位進行檢討與改進。