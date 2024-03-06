為孕產期留下珍貴紀念 嘉市聖馬爾定醫院推出「胎盤拓印」

懷胎10月對媽媽來說既辛苦又甜蜜，為了留下孕產期的美好過程，嘉義市聖馬爾定醫院自2024龍年開始，推出獨一無二客製化的「胎盤拓印畫」與「寶寶出生證明本」；這份專屬家庭的美好回憶，也是父母與孩子最珍貴的紀念，甫推出就獲得好評，「很特別」、「好喜歡」。

聖馬爾定產房護理長涂嘉玲表示，胎盤是媽媽懷孕期間連結寶寶的暫時器官，能將營養和抗體透過連結臍帶的胎盤傳給寶寶，維繫生長，當寶寶出生斷臍後，胎盤即自然排出。

涂嘉玲表示，每個胎盤其實都不一樣，從胎盤的大小、形狀，連結臍帶的粗細、長短都不同，是獨一無二的存在，也正因為是懷孕期間才有的器官，所以對媽媽和寶寶來說更是意義重大。

製作過程護理人員會將媽媽的胎盤用各色顏料拓印在素描紙上，連接臍帶有如一顆大樹，也像個未知的符號，充滿藝術性與科技感；搭配不同款式的底圖邊框設計供選擇，使整體畫作更為豐富精彩。在聖馬爾定坐月子的謝姓產婦，對於「胎盤拓印畫」感到相當驚喜，「沒想到胎盤長這樣」、「寶寶長大要告訴他是從這裡出來的」，感動地說和丈夫一定會好好珍藏，未來第二胎也要選擇以這種方式留下紀念。