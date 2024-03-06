2023台灣落雷大解密 最「雷」縣市是它 近30萬次閃電

時序進入春季，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，南方的天氣系統逐漸活躍，冷暖空氣的交會，讓天氣變化的節奏加快，也開始出現帶有閃電落雷的劇烈天氣。從春天的鋒面、春末夏初的梅雨、夏秋的午後雷雨等，每年的3至9月是台灣閃電落雷的好發季節。

天氣風險公司分析「2023台灣落雷大解密」，2023最「雷」縣市是南投縣、嘉義市；2023年閃電發生次數最多的縣市是南投縣，全年發生了近30萬次的閃電，至於閃電發生密度最高的是嘉義市，每平方公里發生次數可以達到167次。

天氣風險公司說，包括嘉義、南投在內的區域，正好是夏季午後熱對流發展最旺盛的位置，顯然夏季午後熱對流，是對於台灣地區閃電發生數量貢獻最多的天氣系統。其他例如像是鋒面對流、西南氣流對流等所造成的閃電數量，都遠遠不及熱對流造成的閃電。

2023閃電的時間分布，天氣風險公司表示，除了發生的區域外，閃電發生的時間也有顯著的集中性。每年都是從3月起閃電的發生數量開始增多，5月起有大幅度的增加，到了8月閃電發生的數量會達到高峰，9月開始減少，10月之後到隔年的2月閃電發生數量就變得非常稀少，冷暖季之間的數量落差非常巨大。

白天與夜間閃電的發生數量也有很大的差異，天氣風險公司表示，從統計來看，8成以上的閃電都是出現在白天，尤其是中午12時過後到晚上7時之間，至於夜間到上午的閃電數量只占約2成。這種冷暖季節以及日夜之間的閃電發生數量差異，相信也是跟午後熱對流是否出現有很大的關係。

雷擊的防範對策，天氣風險公司表示，閃電落雷對於生命財產可能造成直接的危害，也可能預示著劇烈天氣的接近。對於一般民眾來說，如果在戶外聽到雷聲，要盡快進入四面有牆壁的建築物內以策安全，並同時要定期檢查家中的避雷設施。

天氣風險公司表示，對於暴露於戶外的作業單位，如機場、港口、能源設備、遊憩場所等，則可能需要有專業的雷擊預警設備或服務，來應對突發的劇烈天氣，保障人員、顧客的安全，並將損害風險降至最低。