跨出古典音樂圈 魯賓斯坦鋼琴家林易簽經紀約打造2.0

2014年魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主林易，昨天宣布加入星予經紀，也是這個橫跨精品、運動、時尚、美妝與娛樂的經紀公司，旗下首位古典音樂家。「我想走出屬於自己的音樂之路。」林易表示，此一決定可能會讓周圍的古典音樂同儕嚇一跳，但他認為古典音樂的「跨界」是大勢所趨，期待透過不同領域的跨界合作創造音樂的更多可能性，讓古典音樂與生活各個面向展現多元的創造思維，

林易生於美國，返台念書至10歲又回到美國，18歲拿到全額獎學金就讀茱莉亞音樂學院、寇蒂斯音樂學院。，2012年拿到美國CAG國際音樂大賽首獎，也在范克萊本國際鋼琴大賽拿到評審團主席特別獎，2014年攻頂魯賓斯坦國際鋼琴大賽拿回銀牌，成為職業演奏家。他在國際舞台打拼十多年，2022年因疫情毅然返鄉投身音樂教育，獲聘為台北市立大學音樂系專任助理教授，一邊教學、一邊繼續巡迴國際演奏。目前林易在全世界有三個家，分布在台北、美國費城和西班牙。

林易對音樂教學也有自己獨特的看法。他認為學音樂是一條漫長的路，能夠成為音樂家的人少之又少，但每個人都有自己的天分和特質，他的教學目的是「激勵學生找到自己的特質、當自己最好的老師」。他認為在大學的音樂教育應該是「培養古典音樂的聽眾」，因此教音樂要從「耳朵開始」，帶領學生打開自己的耳朵，而不是看譜背譜。

星予經紀創辦人于長君透過朋友認識林易，參加二場林易的音樂會，兩人一拍即合。她表示，林易音樂會結束時，出場謝幕達20次之多，足以證明林易的音樂魅力十足。她準備打造林易2.0，將他定位為「天籟音樂家」、「新一代的鋼琴大師」，透過出書、與香水設計師的合作，讓林易跨出古典音樂圈之外，讓更多人認識他。

談到為「天籟音樂家」，林易認為，「天籟」指的是「找到自己的聲音」。他認為，目前35歲的自己是「最好的年紀」，學會從容與自在。而對於星予想將他定位為「新一代的鋼琴大師」，他也認為此一世代的「大師」定義跟上一代迥然不同。

林易簽下經紀約後的第一場音樂會，是4月5日與長榮交響樂團於國家音樂廳舉辦《浪漫&洗鍊︱林易與ESO》音樂會，由首席藝術顧問兼桂冠指揮葛諾·舒馬富斯（Gernot Schmalfuss）擔任指揮演出三位浪漫樂派巨匠孟德爾頌、貝多芬與布拉姆斯的作品，林易則擔綱獨奏演出貝多芬G大調第四號鋼琴協奏曲。