新北2起群聚 麻疹本土+2

上周新增兩例本土群聚病例及一例境外移入，麻疹本土傳播風險上升。今年迄今累計七例麻疹個案，病例年齡介於廿至四十多歲，其中五例為本土病例，感染地區集中在中永和，疾病管制署發言人羅一鈞指出，依照新北市最新疫調，研判可能為兩起群聚。

羅一鈞指出，新北市社區出現感染源不明病例，群聚事件病例增加，由於麻疹病毒傳播力高，同空間就可能被傳染，北北桃為一日生活圈，居民應提高戒備，且不要搶打自費疫苗，將疫苗優先留給高風險醫護人員接種。疾管署已緊急與ＧＳＫ、ＭＳＤ等藥廠協調，希望進口更多疫苗。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增兩例本土確診個案，與先前北部社區群聚的指標個案相關，一為廿多歲女性，二月十五日在醫院陪病時，與指標個案接觸。另一本土確診者為四十多歲男性，二月十一日曾與指標個案於社區活動地點重疊。

羅一鈞昨下午表示，五例本土病例中，四人屬於同一群聚事件，但晚間表示，疫調結果以新北市說法為準，依新疫調事證來研判可能為兩起群聚。

新北衛生局指出，兩個案分別住在中和、永和區，曾在傳染期間曾去位於北市南京東路一段的新馬辣經典麻辣鍋等多家餐廳。疫調發現，四十多歲男性與中和某魚湯相關個案（三月二日公布個案）足跡重疊，應屬第二例群聚感染事件，需進一步釐清。